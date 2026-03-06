ABD, İran Gemisini Vurdu - Son Dakika
ABD, İran Gemisini Vurdu

06.03.2026 05:02
ABD, İran'a ait insansız hava aracı gemisini vurdu ve donanmayı batırma kararlılığını vurguladı.

ABD Merkez Komutanlığı, İran'a ait bir insansız hava aracı gemisine gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınlayarak, "ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor" açıklamasında bulundu. Vurulan geminin 2. Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

ABD ordusundan İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) ile ilgili yeni bir açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait bir insansız hava aracı gemisine gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınladı. Vurulan geminin 2. Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu belirtilerek, "Gemi şu anda alevler içinde" denildi. Açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM Komutanı Cooper duyurmuştu

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, günün erken saatlerinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile düzenlediği basın toplantısında İran'a ait 30'un üzerinde askeri gemiyi batırdıklarını söylemişti. Cooper, "Son birkaç saat içinde İran'a ait bir İHA taşıyıcı gemiyi vurduk. Bu, 2. Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğündeydi. Şu anda yanıyor" ifadelerini kullanmıştı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

