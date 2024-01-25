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ABD, İran'ı DEAŞ saldırısı konusunda uyardı iddiası - Son Dakika
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ABD, İran'ı DEAŞ saldırısı konusunda uyardı iddiası

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısı hakkında İran'ı uyardığı iddia edildi. Haberde, ABD'nin terör saldırılarında masum hayatların kaybedilmesini önlemek amacıyla uyarı görevi yaptığı belirtildi. 3 Ocak'ta İran'ın Kirman kentinde gerçekleşen saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 141 kişi ise yaralanmıştı.

ABD, İran\'ı DEAŞ saldırısı konusunda uyardı iddiası
25.01.2024 - 21:51,  Güncelleme: 21:53
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ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin terör örgütü DEAŞ tarafından 3 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısı hakkında İran'ı uyardığı iddia edildi.

ABD basınında adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberlerde, ABD'nin terör örgütü DEAŞ tarafından 3 Ocak'ta İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısı hakkında İran'ı uyardığı öne sürüldü.

Haberde yetkili, "ABD hükümeti, hükümetleri potansiyel ölümcül tehditlere karşı uyarmak için yönetimler arasında uzun süredir uygulanan bir 'uyarma görevi' politikası izlemektedir. Bu uyarıları kısmen yapıyoruz çünkü terör saldırılarında masum hayatların kaybedildiğini görmek istemiyoruz" dedi.

Kirman saldırısı

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde İran'ın Kirman kentindeki mezarı yakınında DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısında 103 kişi hayatını kaybetmiş, 141 kişi de yaralanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika ABD, İran'ı DEAŞ saldırısı konusunda uyardı iddiası - Son Dakika


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