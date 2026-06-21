ABD İran ile İlişkilerini Dönüştürmeye Hazır

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD- İran arasında Katar ve Pakistan'ın katılımıyla İsviçre'de gerçekleştirilen dörtlü toplantı öncesinde, "Eğer bölgesel istikrarsızlık kaynağı olmaktan ve uzun vadede nükleer silah hedeflerinden vazgeçmeye istekli olurlarsa, ABD, İran ile ilişkilerini köklü bir şekilde dönüştürmeye hazır" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında ABD, İran, Katar ve Pakistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bu hafta ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik Luzern Gölü manzaralı Bürgenstock Resort'ta gerçekleştirilen toplantı marjındaki açıklamalarında Vance, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın nükleer programının sona erdirilmesi; bütün bunlar zaten başarılmış durumda. Şimdi önümüzdeki soru, birlikte daha ne kadarını başarabileceğimiz. Yeni bir sayfa açabilir miyiz, Orta Doğu'daki ilişkileri kalıcı biçimde değiştirebilir miyiz, yoksa eski yaptıklarımıza mı döneceğiz? Bu bizim tercihimiz değil, ancak kesinlikle bunun gerçekleşme ihtimali de var" dedi.

Pakistanlı yetkililere ve özellikle Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'e teşekkür eden Vance, "Onun devlet adamlığı olmasaydı, bugün burada olmazdık. Kendisi büyük bir askeri lider olduğu kadar, büyük bir diplomat da olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Artık Orta Doğu'da herkesin barış ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışabileceği bir gelecek gördüklerini söyleyen Vance, "ABD'de düşük benzin fiyatları şimdiden görülebiliyor. Petrol ve doğal gaz serbest bir şekilde akmaya başladı. Şimdi bunun üzerine daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bu tarihi bir toplantı"

"Bu tarihi bir toplantı. Son birkaç aya kadar, İslamabad ve burası dışında, İran ve ABD yönetimi, daha önce hiç bu kadar üst düzeyde bir araya gelmemişti. Başkanın bizden istediği şey yeni bir sayfa açmak, İran halkıyla ilişkilerimizi dönüştürmek ve İran halkına uzatılmış bir el sunmaktır" diyen ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Eğer bölgesel istikrarsızlık kaynağı olmak ve uzun vadede nükleer silah hedeflerinden vazgeçmeye istekli olurlarsa, ABD İran ile ilişkilerini köklü bir şekilde dönüştürmeye hazır. Hedefimiz kesinlikle bu. Son birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik ve önümüzdeki saatlerde daha fazla ilerleme sağlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Lübnan'daki ateşkesin korunması konusunda büyük ilerleme kaydettik"

Burada Lübnan'daki çatışmalara ilişkin bir soruya cevap veren Vance, "Son birkaç gün içinde Lübnan'daki ateşkesin korunması konusunda büyük ilerleme kaydettik. Bu süreçler her zaman biraz karmaşık olur. Üç ay öncesiyle üç hafta öncesini karşılaştırırsanız büyük ilerleme kaydedildiğini görürsünüz. Üç hafta öncesiyle üç gün öncesini karşılaştırırsanız ilave ilerleme görürsünüz" dedi.

Bir gazetecinin İsrail'in Lübnan'da soykırım yaptığını ve bunun nasıl durdurulacağını sorusuna Vance, "ABD son birkaç ay içinde Lübnan'daki çatışmayı durdurmak için dünyadaki tüm ülkelerden fazlasını yaptı ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Barış asla kolay değildir. Barış her zaman biraz çalışma, biraz da karşılıklı taviz gerektirir" açıklamasını yaptı.

Durumun sadece ABD ile İran arasındaki barışa değil, bölgesel barışa da bağlı olduğunu söyleyen Vance, "Bugün her anlaşmazlığı çözmeyecek ama tarihte ilk kez ekiplerimiz birlikte oturup taraflar için en önemli meseleleri belirlemesine, bu meseleleri çözmesine ve daha iyi bir yarına ulaşmasına imkan tanıyacak teknik müzakerelerin başlangıcını temsil ediyor" ifadelerine yer verdi.

Vance, siyasi liderlerin bu toplantıda bulunma sebebinin öncelikle teknik müzakerelerin çerçevesini oluşturmak ve ikinci olarak da heyetlerin tam desteğe sahip olduklarını bilmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif: "Neticesi, küresel barış olacak"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, buradaki açıklamasında, "Büyük zorlukların üstesinden geldik ama bunun neticesi küresel barış olacak" dedi.

Görüşmelerin harika geçtiğine inandığını söyleyen Şerif, "Umarım evlerimize döndüğümüzde elimizde dünya genelinde barışı, ilerlemeyi ve refahı teşvik edecek harika bir belge olur" şeklinde konuştu.

Katar Başbakanı Al Thani: "Umarım bugün sadece başlangıçtır"

Katar Başbakanı Al Thani ise toplantı ve anlaşmanın sadece bölge için değil, dünyanın güvenliği ve küresel ekonomi için de büyük öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Asıl hedefin nihai anlaşmaya ulaşılması olduğunu vurgulayan Al Thani, "Umarım bugün sadece başlangıçtır. Katar, çözüme ulaşıncaya kadar bu ortaklığı ve arabuluculuk çabalarını desteklemeye kararlılıkla devam edecek. Bölgemize daha fazla barış, daha fazla refah ve daha iyi bir gelecek getirmek için her zaman bir ortak olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURGENSTOCK