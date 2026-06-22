ABD-Iran Müzakere İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-Iran Müzakere İlerliyor

ABD-Iran Müzakere İlerliyor
22.06.2026 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vance, İran ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini, mekanizmaların kurulduğunu açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile yapılan müzakerelerin ardından İsviçre'den ayrılırken, "Teknik müzakerelerde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile 36 saat süren müzakere turunun ardından İsviçre'den ayrıldı. Vance, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birincisi Hürmüz Boğazı'nın açılması için değil, açık kalmasını sağlayacak bir mekanizma kurduk. İkincisi, bölgesel ateşkesi sağlamak için doğru mekanizmayı kurduk. İranlılar, uzun zamandır ilk kez silah denetçilerinin ve nükleer denetçilerin ülkeye girmesine izin veriyor. ve son olarak bu teknik müzakerelerde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz" dedi.

İran'ın sözlerine güvenemeyeceklerini savunan Vance, "Kimsenin sözlerine güvenemezsiniz, onların gerçekte ne yaptıklarına güvenmek zorundasınız. Müfettişlerin ülkeye girmesine izin vermek önemli bir adım ancak yine de müfettişler ülkeye girdikten sonra onlara gerçekte ne yapmalarına izin vereceklerini göreceğiz. Bu, müzakerelerimizin sürekli bir parçası olacak" dedi.

İlerleme olmazsa İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmayacağını ifade eden Vance, "Bu, önümüzdeki günlerde yapılacak müzakerelerin elbette önemli bir parçası olacak" dedi.

Lübnan için yeni "çatışmasızlık mekanizması" kurulduğu iddiası

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, ABD-İran görüşmeleri kapsamında Lübnan için yeni "çatışmasızlık mekanizma"sı kurulduğunu ve İsrail'in söz konusu mekanizmaya dahil edilmediğini öne sürmüştü. Haberde, mekanizmanın İsrail'in askeri operasyonlarını sadece "yakın ve doğrudan tehditlere" karşılık vermekle sınırlandırdığı iddia edilmiş, mekanizmada ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'ın bulunduğu belirtilmişti. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD-Iran Müzakere İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Tünelde ortalık savaş alanı Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu Tünelde ortalık savaş alanı! Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Yüksekova’da görsel şölen: Devasa yarım ay Yüksekova'da görsel şölen: Devasa yarım ay
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Trump’ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı Trump'ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı

23:19
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım
22:40
Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 600 bin TL’lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
20:47
Yılanların dansı kameralara yansıdı
Yılanların dansı kameralara yansıdı
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 23:48:28. #7.12#
SON DAKİKA: ABD-Iran Müzakere İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.