ABD, İran Tehdidine Karşı Hazır - Son Dakika
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Politika

ABD, İran Tehdidine Karşı Hazır

Austin, İran ve destekçilere karşı bölgeyi savunmada kararlı olduklarını belirtti.

01.11.2024 06:28
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, "ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelebilecek tehditlere karşı kendi personelini, İsrail'i ve bölgedeki ortaklarını savunmaya tamamen hazır olduğunu" söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin "bölgesel gerilimi azaltma fırsatlarını görüştüğü" aktarıldı. "Bakan Austin, ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelebilecek tehditlere karşı kendi personelini, İsrail'i ve bölgedeki ortaklarını savunmaya tamamen hazır olduğunu bir kez daha ifade etti" denilen açıklamada, "Austin, ABD'nin hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin sınırın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir çözüme olan bağlılığını yineledi" ifadeleri kullanıldı. Austin'in görüşmede İsrail'in Gazze'deki vahim insani koşulları iyileştirmek için atması gereken adımları ve rehinelerin serbest bırakılması ile ateşkes anlaşmasına dair beklentilerini de gündeme getirdiği kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, İran Tehdidine Karşı Hazır - Son Dakika

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