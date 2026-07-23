ABD, İran ve Rusya İlişkisini Araştırıyor - Son Dakika
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ABD, İran ve Rusya İlişkisini Araştırıyor

23.07.2026 13:08
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ABD, İran'ın CIA tesislerine saldırılarında Rusya'nın rolünü araştırıyor.

Reuters haber ajansına konuşan ABD istihbaratına yakın 4 kaynağa göre ABD, İran'ın Körfez'deki CIA tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına Rusya'nın hedefleme bilgisi veya gelişmiş insansız hava aracı teknolojisi sağlayarak yardım edip etmediğini araştırıyor.

İngiliz Reuters haber ajansı ABD istihbaratına yakın 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD istihbarat yetkililerin İran'ın Körfez'deki ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tesislerine insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılara Rusya'nın hedefleme bilgisi veya gelişmiş insansız hava aracı teknolojisi sağlayarak yardım edip etmediğini araştırmaya başladığını belirtti. Kaynaklar, istihbarat yetkililerinin saldırılarda Rusya'nın rolü olduğu yönünde henüz kesin sonuçlara varmadığını, ancak saldırıların etkinliği ve görünürdeki isabetliliğinin yanı sıra Rusya'nın İran'a verdiği daha geniş kapsamlı teknik desteğin "muhtemel kanıtlar" olduğunu ifade etti. Haberde, İran'ın Ürdün'deki bir ABD hava üssüne düzenlediği ve 2 askerin ölümüne yol açan balistik füze saldırısının ardından Rusya'nın İran'a hedefleme verileri sağlamış olabileceğine dair endişelerin bu hafta sonu daha da arttığı belirtildi.

Batılı yetkililer: "Rusya, bölgedeki CIA tesislerinin hedef alınmasında muhtemelen rol oynadı"

Bölgedeki bir yetkilinin aktardığına göre Batılı bir istihbarat teşkilatına ait iç yazışmalardan birinde, Rusya'nın bölgedeki "CIA tesislerinin hedef alınmasında muhtemelen rol oynadığı" sonucuna varıldı. Körfez'deki istihbarat raporları hakkında bilgi sahibi olan iki Batılı yetkili, analistlerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiğine yönelik saldırının, İran'ın Shaded insansız hava araçlarının Rus yapımı geliştirilmiş iki versiyonuyla gerçekleştirildiğini düşündüğünü söyledi. Yetkililere göre uçaklardan biri büyükelçiliğin dış cephesinin bir bölümünde delik açtı, diğeri ise açılan delikten içeri girerek infilak etti. Herhangi bir ölüm veya yaralanma olmadı.

Reuters'ın haberine göre Mart ayında bölgedeki en az iki CIA tesisi saldırıya uğradı. Tesislerden biri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD büyükelçiliğinde bulunan CIA istasyonu, diğeri ise Irak'ın doğusunda. Bazı kaynaklar, farklı CIA tesislerinin de saldırıya uğradığını belirtti, ancak ayrıntı vermedi.

Kaynaklara göre ABD istihbarat analistleri, İran'ın büyükelçilik saldırısında Rusya'nın hedefleme verilerine dayanıp dayanmadığını araştırıyor. Bazı kaynaklar, İran'ın genel olarak ABD büyükelçiliğini hedef almış olabileceğini ve tesadüfen CIA istasyonunu vurmuş olabileceğini öne sürdü.

"Rusya, İran'a Kometa-M uydu navigasyon sistemi sağladı"

Bölgedeki iki Batılı yetkili, Rusya'nın İran'ın Shaded insansız hava araçlarının hedeflere ulaşma kabiliyetini geliştirmesine yardımcı olduğunu ve analistlerin İran'ın Riyad'daki saldırısında bu versiyonları kullandığından şüphelendiğini söyledi. Farklı bir kaynak ise Rusya'nın, uzmanların İran tarafından üretilen sisteme kıyasla çok daha doğru ve sinyal bozulmasına karşı daha dayanıklı olduğunu söylediği "Kometa-M uydu navigasyon sistemi" sağlayarak Tahran'ın Shaded-136'larının isabet oranını artırmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Wall Street Journal, Mart ayında Rusya'nın İran'a Kometa-M füze sistemi sağladığını bildirmişti. Kremlin Sarayı ise haberi yalanlamıştı.

CIA tesisleri

CIA'nın yurt dışındaki tesisleri, genel olarak elçiliklerde bulunan ve "istasyon" olarak adlandırılan ana ofislerini içeriyor. Buna ek olarak CIA'nın ofisleri, güvenli evleri, lojistik merkezleri, gözetleme veya diğer operasyonlarla ilgili tesisleri de bulunuyor. Bu yerlerin konumları sıkı bir şekilde gizli tutuluyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, İran ve Rusya İlişkisini Araştırıyor - Son Dakika

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