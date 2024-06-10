ABD, Blinken'ın teklifinin arkasında duracağını vurguladı - Son Dakika
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Politika

ABD, Blinken'ın teklifinin arkasında duracağını vurguladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması yönündeki teklifin arkasında ABD ve diğer dünya liderlerinin duracağını vurguladı. Blinken, Netanyahu'ya teklifin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı artıracağını ve bölge ülkeleriyle daha fazla entegrasyon sağlayacağını belirtti.

10.06.2024 23:26
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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması yönündeki teklifin arkasında "ABD ve diğer dünya liderlerinin duracağını" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 8'inci kez geldiği İsrail'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Blinken ile Netanyahu'nun yaptıkları görüşmede, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze Şeridi'nde ateşkes planını ele aldıkları aktarıldı. Bakanlık, "Bakan, ABD'nin ve diğer dünya liderlerinin, Başkan Biden tarafından ana hatları çizilen ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasına, tüm rehinelerin serbest bırakılması ile Gazze genelinde dağıtılmak üzere insani yardımın önemli ölçüde ve sürekli olarak arttırılmasına yol açacak kapsamlı önerinin arkasında duracaklarını yineledi" dedi.

Blinken'ın ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığının altını çizdiğini ifade eden Bakanlık, Blinken'ın Netanyahu'ya söz konusu teklifin İsrail'in kuzey sınırı boyunca sükunet ve bölge ülkeleriyle daha fazla entegrasyon ihtimalini ortaya çıkaracağını yinelediği aktarıldı.

Bakan Blinken'ın Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesinin ardından başlayacak yeni döneme ilişkin devam eden diplomatik çabalar konusunda Netanyahu'yu bilgilendirdiğini ifade eden Bakanlık, Blinken'ın bu çabaların hem İsraillilere hem de Filistinlilere uzun vadeli barış, güvenlik ve istikrar sağlayacağına ve ayrıca çatışmanın bölgeye yayılmaması gerektiğinin önemine vurgu yaptığını açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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