ABD, İsrail'in İran Anlaşması Talebini Reddetti

İsrailli bir kaynak, İsrail'in ABD'den İran anlaşmasının metnini görmek istediğini ancak talebinin reddedildiğini öne sürdü.

ABD'nin İsrail'in İran anlaşmasının metnini görme isteğini reddettiği iddia edildi. Adı açıklanmayan İsrailli bir kaynak, ABD merkezli CNN haber kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'den İran anlaşmasının metnini görmek istediğini ancak talebinin reddedildiğini öne sürdü.

Kaynak, talebin reddedilmesinin nedenlerinden birinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmanın resmi olarak açıklanmasından önce içeriğini sızdıracağından korkması olduğunu açıkladı. - WASHINGTON