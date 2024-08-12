ABD, İsrail'in savunmasına destek için Orta Doğu'ya füze denizaltısı konuşlandıracak

Politika

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın misilleme planlarının gölgesinde İsrail'in savunmasına destek amacıyla Orta Doğu'ya bir güdümlü füze denizaltısının konuşlandırılacağını bildirdi.

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana tırmanan gerilim İran ile İsrail arasında tehlikeli noktaya geldi. Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından İran'ın İsrail'e misilleme yapma planları nedeniyle bölge endişeli gözlerle izleniyor. ABD ise gerçekleşebilecek her türlü senaryoya karşı İsrail'in savunması için adımlar atmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Llyod Austin'in Orta Doğu'ya bir güdümlü füze denizaltısı konuşlandırılması yönünde emir verdiği belirtildi. Açıklamada, Austin'in nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün de bölgeye intikalini hızlandırma emri verdiği aktarıldı.

İngiltere, Fransa, Almanya'dan İran'a çağrı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un imzaladığı ortak açıklamada, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyardı. Açıklamada, "Bölgede artan gerilimden derin endişe duyuyoruz ve gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrar konusundaki kararlılığımızda birleşiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hamas ile İsrail arasında bu hafta içinde yeniden başlaması planlanan anlaşma görüşmelerine değinilen açıklamada, "Bu çerçevede özellikle İran ile müttefiklerine bölgesel gerilimi daha da tırmandıracak, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması fırsatını tehlikeye atacak saldırılardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklamada herhangi bir saldırı durumunda İran'ın "barış ve istikrar için yapılan çabaları tehlikeye atacak eylemlerin sorumluluğunu üstleneceği" uyarısında bulunan ülkeler, "Orta Doğu gerilimin daha da tırmanmasından hiçbir ülke ya da ulus kazançlı çıkmaz" ifadeleri yer aldı. - WASHINGTON