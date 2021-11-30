ABD, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ni terör listesinden çıkardı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarıldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) Kolombiya hükümeti ile yaptığı 2016 Barış Anlaşması sonrasında silah bıraktığını ve artık terör faaliyetlerinde bulunan bir örgüt olmadığını gerekçe göstererek "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarıldığını bildirdi. Blinken, "Terör listesinden çıkarma kararı, FARC'ın eski liderlerine karşı uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere şu andaki ya da gelecekte yapılacak olan herhangi bir suçlamayla ilgili ABD'nin tutumunu değiştirmez, insanlığa karşı işledikleri suçları da aklamaz" ifadelerini kullandı. Blinken, bu kararın ABD'nin 2016 Barış Anlaşmasını daha kolayca uygulamasına olanak sağlayacağını kaydetti.

Silah bırakmayı reddedip FARC'tan ayrılanlar terör listesine eklendi

Ayrıca 2016 Barış Anlaşmasına uymayı reddedenlerin FARC'tan ayrılarak kurdukları FARC-EP (FARC-Halk Ordusu) ile Segunda Marquetalia'nın "yabancı terör örgütleri" listesine eklendiğini açıklayan Blinken, örgütlerin liderleri Luciano Marin Arango, Hernan Dario Velasquez Saldarriaga, Henry Castellanos Garzon, Nestor Gregorio Vera Fernandez, Miguel Santanilla Botache ve Euclides Espana Caicedo'nun "özel tanımlanmış küresel teröristler" olarak nitelendirildiğini aktardı.

FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri) 1964 yılında kurulurken, binlerce kişinin yargısız infazından ve kaçırılmasından sorumlu tutuluyordu. - WASHINGTON