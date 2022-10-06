ABD'li Demokratlar Suudi Arabistan ve BAE'deki askeri varlığın çekilmesi için Kongre'ye tasarı sundu - Son Dakika
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ABD'li Demokratlar Suudi Arabistan ve BAE'deki askeri varlığın çekilmesi için Kongre'ye tasarı sundu

06.10.2022 21:27
ABD'li Demokratlar Suudi Arabistan ve BAE'deki askeri varlığın çekilmesi için Kongre'ye tasarı sundu

Suudi Arabistan'ın lider rol oynadığı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ham petrol üretimini kısma kararı almasının ardından ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat vekiller, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE)...

Suudi Arabistan'ın lider rol oynadığı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ham petrol üretimini kısma kararı almasının ardından ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat vekiller, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD askeri varlığının çekilmesi için Kongre'ye yasa tasarısı sundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün petrol üretimini azaltma kararı almasının ardından ABD Kongresindeki Demokrat vekiller Suudi Arabistan'a tepki gösterdi. Suudi Arabistan'ın gelecek ay günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı almasının ardından ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 3 Demokrat vekil, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD askerlerinin geri çekilmesi için Kongre'ye yasa tasarısı sundu. Tasarıyı hazırlayan Demokrat vekiller Sean Casten, Tom Malinowski ve Susan Wild yaptıkları yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da ABD birliklerinin bulunmasının anlamsız olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ve BAE, güvenliklerini ve petrol sahalarını korumak için uzun zamandır ABD askeri varlığına güveniyor. ABD birliklerinin aktif olarak bizim aleyhimize çalışan ülkelere bu hizmeti sunmaya devam etmeleri için hiçbir neden görmüyoruz" denildi.

"Suudi Arabistan Krallığı hiçbir zaman ulusumuzun güvenilir bir müttefiki olmadı"

Demokrat vekiller ayrıca, Suudi Arabistan BAE'yi aylardır Ukrayna'yı işgal eden girişimlerde bulunan Rusya'yı desteklemekle suçlayarak, "Başkan Biden'ın son aylarda her iki ülkeye yaptığı tekliflere rağmen petrol üretimindeki sert kesinti, ABD'ye karşı düşmanca bir hareket ve Ukrayna'ya karşı savaşında Rusya'nın yanında olmayı seçtiklerinin açık bir işaretidir. Suudi Arabistan ve BAE, Putin'e yardım etmek istiyorsa, savunma konusunu da kendileri başlarına halletmelidir" dedi. Ayrıca başka bir Demokrat Senatör olan Dick Durbin ise, Suudi Arabistan'ın hiçbir zaman ABD ulusunun güvenilir müttefiki olmadığını ifade etti. Durbin, "11 Eylül ve Kaşıkcı cinayeti hakkında cevaplanmayan sorulardan, ABD'yi daha yüksek fiyatlara maruz bırakmak için Putin ile komplo kurmaya kadar Suudi Arabistan Krallığı hiçbir zaman ulusumuzun güvenilir bir müttefiki olmadı" dedi.

"Hangi alternatiflere sahip olabileceğimize bakıyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden ise OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma planlarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, ABD'nin fiyatların yükselmesini önlemek için muhtemel tüm alternatifleri aradığını söyledi. Biden, "Hangi alternatiflere sahip olabileceğimize bakıyoruz. Birçok alternatif var" şeklinde konuştu.

Biden'ın ekonomi danışmanı Brian Deese ise yaptığı bir açıklamada, "Küresel enerji ve petrolün mevcut durumlarına baktığımızda, arz eksikliğinin önemli bir zorluk olmaya devam ettiği bir dönemde bunun gereksiz ve yersiz olduğuna inanıyoruz" dedi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'li Demokratlar Suudi Arabistan ve BAE'deki askeri varlığın çekilmesi için Kongre'ye tasarı sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li Demokratlar Suudi Arabistan ve BAE'deki askeri varlığın çekilmesi için Kongre'ye tasarı sundu - Son Dakika
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