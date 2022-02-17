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ABD'li yetkili: "Rusya, Ukrayna sınırına 7 bin asker daha gönderdi" - Son Dakika

ABD'li yetkili: "Rusya, Ukrayna sınırına 7 bin asker daha gönderdi"

17.02.2022 10:48
ABD'li yetkili: "Rusya, Ukrayna sınırına 7 bin asker daha gönderdi"

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını, Ukrayna sınırına 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını, Ukrayna sınırına 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

Adının açıklanmaması koşuluyla medyaya konuşan ABD'li bir yetkili, Rusya'nın bazı askerlerini Ukrayna sınırından çektiği yönündeki açıklamalarını yalanladı. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerini geri çektiği "iddiasının" doğru olmadığını söyleyen üst düzey yetkili, "Bu iddia hem burada hem de dünyada çok ilgi gördü. Ama şimdi bunun yanlış olduğunu biliyoruz" dedi.

Moskova yönetiminin sınıra 7 bin civarında asker daha gönderdiğini öne süren yetkili ayrıca, Rusya'nın "her an" Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane uydurabileceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna krizi

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, askeri tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin Ukrayna sınırından çekilmeye başladığını duyurmuş, tatbikatlardan sonra ana üslerine dönen birliklerin ve askeri teçhizatın yer aldığı görüntüleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak NATO, ABD ve Batılı ülkelerin liderleri, Rus askerlerinin sınırdan çekildiklerine dair hiçbir "belirti" görmediklerini ifade ediyor. Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı yönündeki iddiaları defalarca reddeden Rusya yönetimi ise, Batı'nın Ukrayna'yı işgale ilişkin endişelerini "histeri" olarak nitelendiriyor. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD'li yetkili: 'Rusya, Ukrayna sınırına 7 bin asker daha gönderdi' - Son Dakika


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