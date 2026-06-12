ABD, NATO'ya Askeri Destek Kesintisi Yapacak - Son Dakika
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ABD, NATO'ya Askeri Destek Kesintisi Yapacak

12.06.2026 10:56
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ABD, NATO'nun Avrupa operasyonları için uçak ve savaş gemisi sayısını önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

New York Times gazetesi, ABD yönetiminin NATO'nun Avrupa'daki operasyonları için tahsis ettiği uçak ve savaş gemisi sayısını önemli ölçüde azaltmayı planladığını açıkladı.

New York Times'ın iki üst düzey Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, NATO'nun Avrupa'daki operasyonlarında kullanılan uçak ve savaş gemisi sayısında büyük bir kesinti planlıyor. Haberde ABD'nin planının F-16 ve F-15E savaş uçaklarının sayısının yaklaşık 150'den 100'e indirilmesi, deniz keşif uçaklarının sayısının 26'dan 15'e düşürülmesini ve daha önce Avrupa'ya tahsis edilen 8 adet havadan yakıt ikmal tankerinin tamamının geri çekilmesini içerdiği ifade edildi. Bu kararın NATO'nun uzun menzilli saldırılar düzenleme ve gözetleme yapma kabiliyetini sınırlayacağı belirtildi. Planın ayrıca NATO misyonlarını desteklemek üzere konuşlandırılacak deniz keşif uçaklarının sayısının da azaltılmasını içerdiği kaydedildi. Habere göre ABD'ye ait havadan yakıt ikmal uçakları da artık Avrupa'daki ittifak operasyonlarında kullanılmayacak. Bir uçak gemisi, bir denizaltı, birkaç savaş gemisi ve ABD bombardıman uçağı filosunun bir kısmı da diğer bölgelerde yeniden görevlendirilecek. Haberle ilgili NATO ve ABD Savunma Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa hükümetlerini ordularına yeterince yatırım yapmamakla ve ABD korumasına aşırı derecede bağımlı olmakla defalarca eleştirmiş, hem Avrupa hem de Asya müttefiklerine savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 3.5'ine çıkarma çağrısında bulunmuştu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, NATO'ya Askeri Destek Kesintisi Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Sofuoğlu Mehmet Sofuoğlu:
    hep erkeklerin oyuncağı savaş silah uçak gemiler ya bu parayla kaç tane kadın doktor yetiştirebilirdik yeminle 0 0 Yanıtla
  • Veli Çağlar Ulger Veli Çağlar Ulger:
    valla bu haber beni çok ürkütüyo be kardeş ne olacak bu ülkenin geleceği nedir artık çocuklarımız ne gibi bir dünyada yaşayacak bu gidiş kötüye doğru gidiyor bence 0 0 Yanıtla
  • Ulaş Özkan Ulaş Özkan:
    ya ne bekliyoduk zaten amerikalılar kendi çıkarlarına bakarlar bizim geçim derdi varken onlar da kendi işlerine dönüyo 0 0 Yanıtla
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