ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden şehit askerler için taziye mesajı

Politika

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi sosyal paylaşım sitesi X hesabından yayımlanan taziye mesajında, "ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, 9 Aralık tarihinde Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk askerlerinin yakınlarına ve silah arkadaşlarına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi. - ANKARA