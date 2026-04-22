ABD Büyükelçisi: F-35 çıkarılması çılgınlık, S-400 sorunu aylarda çözülür
ABD Büyükelçisi: F-35 çıkarılması çılgınlık, S-400 sorunu aylarda çözülür

22.04.2026 23:53
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını "çılgınlık" olarak nitelendirerek, "S-400 meselesi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüteceği hassas diplomasi sayesinde ve Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güçlü ilişkiler temelinde aylar içinde çözülebilir ve çözülmelidir" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda Türkiye-ABD ilişkilerindeki S-400 krizi ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin F-35 programına katılımı konusundaki anlaşmazlığı "çılgınlık" olarak nitelendirmesi ve Rusya'dan alınan S-400 meselesinin aylar içinde çözülebileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin bir soru alan Barrack, "Uzun süredir devam eden bu çıkmazı 'çılgınlık' olarak nitelendirmek, net bir şekilde sağduyulu bir yaklaşımdır. Bu, yönetimin neden çözüm arayışında haklı olduğunu tam olarak ortaya koyuyor. Rusya ve Çin'e karşı NATO içinde birlik, ABD'nin temel ulusal güvenlik çıkarıdır" dedi.

"S-400 meselesi aylar içinde çözülebilir ve çözülmelidir"

Türkiye'nin kritik Amerikan varlıklarına ev sahipliği yapan, NATO misyonlarına katkıda bulunan ve ortak tehditlere karşı koyan hayati bir müttefik olduğunu söyleyen Barrack, "S-400 alımı nedeniyle uygulanan yaptırımlar ve F-35 programından çıkarılma, ilişkileri gereksiz yere zora sokarken Rusya bundan fayda sağlamıştır. S-400 meselesi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüteceği hassas diplomasi sayesinde ve Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güçlü ilişkiler temelinde aylar içinde çözülebilir ve çözülmelidir" dedi.

Bu meseledeki herhangi bir çözümün ABD'nin savunma politikası ve askeri programlarına ilişkin kuralları belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) 1245. maddesini karşılayacağını söyleyen Barrack, "Bu da Rus yapımı S-400 sisteminin sahipliğinin ve operasyonel kullanımının doğrulanabilir şekilde sona erdirilmesi anlamına gelir. Ayrıca Savunma ve Dışişleri bakanlarının hassas F-35 teknolojisinin tehlikeye girmediğini teyit eden resmi sertifikasyonlarını gerektirir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Barrack, "Amerikan güvenlik standartları açısından herhangi bir şekilde ödün verilmesi söz konusu olmayacaktır. Vurguladığım şey, Türkiye'nin F-35 ekosistemindeki rolünün yeniden tesisi, NATO ile birlikte çalışabilirliğinin güçlendirilmesi, ABD sanayisinin desteklenmesi ve Rusya'nın bu konudaki kozunun ortadan kaldırılması açısından gerçek adımların yakın olduğudur" dedi.

Barrack, "Bu, klasik Trump tarzı bir anlaşma yaklaşımıdır. Yasayı uygulamak, teknolojimizi korumak ve Amerikan gücünü artıran ittifakları yeniden inşa etmek" ifadelerini kullandı.

Barrack, ABD'nin yaklaşımını "Teröristlere karşı azami baskı kurmak, Türkiye gibi kilit ortaklarla pragmatik bir şekilde iş birliği yapmak ve istikrarsız bir bölgede daha fazla istikrara giden net bir yol ortaya koymak" ifadeleriyle açıkladı.

"Türkiye, iddialı bir bölgesel etki sağladığını gösteriyor"

Röportajda Orta Doğu'ya ilişkin gözlemlerin bölgede istikrar ve başarının güçlü liderlikten geçtiğine ilişkin değerlendirmesinde Barrack, Türkiye'ye ilişkin, "Türkiye, düzenli çok partili seçimlerin yapıldığı bir cumhurbaşkanlığı sistemli cumhuriyet olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü, merkeziyetçi yönetimin istikrar, ekonomik dinamizm ve iddialı bir bölgesel etki sağladığını göstermektedir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

