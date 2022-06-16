ABD'nin İran petrokimya sektörüne uyguladığı yaptırımda Çin ve BAE'de hedefte - Son Dakika
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ABD'nin İran petrokimya sektörüne uyguladığı yaptırımda Çin ve BAE'de hedefte

16.06.2022 21:15
ABD'nin İran petrokimya sektörüne uyguladığı yaptırımda Çin ve BAE'de hedefte

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrokimya sektörünü hedefleyerek, bu ürünlerin ihracatına yardımcı olan Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran merkezli şirketler ile bağlantılı kişilere yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrokimya sektörünü hedefleyerek, bu ürünlerin ihracatına yardımcı olan Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran merkezli şirketler ile bağlantılı kişilere yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın petrokimya sektörünü hedef alarak, bu ürünlerin ihracatına yardımcı olan Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran merkezli şirketlere yaptırım uyguladığını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptığı açıklamada, Hong Kong merkezli 2 şirkete, İran merkezli 3 şirkete ve BAE'den 4 şirkete yaptırım uygulandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, Çin vatandaşı Jinfeng Gao ve Hindistan uyruklu Mohammed Shaheed Ruknooddin Bhore adlı kişilere de yaptırım uyguladığını aktardı.

Yaptırım uygulanan Çinli ve BAE'li şirketler arasında, Hong Kong merkezli Keen Well International Limited ve Triliance Petrochemical Co. Ltd, BAE merkezli, GX Shipping FZE, Future Gate Fuel and Petrochemical Trading L.L.C, Sky Zone Trading FZE ve Youchem General Trading FZE adlı şirketlerin yer aldığı belirtildi.

"Bu ağ, İran petrokimya ürünlerinin yaptırımlardan kaçmasına yardımcı oluyor"

Hazine Bakanlığı bu şirketleri "İran'ın petrokimya ürünlerinin yurtdışında satışına aracılık eden kuruluşlar" olarak tanımlayarak, "Bu ağ, İran petrokimya ürünlerinin Çin'deki ve Doğu Asya'nın geri kalanındaki müşterilere satışını destekleyerek uluslararası işlemlerin gerçekleştirilmesine ve yaptırımlardan kaçmasına yardımcı oluyor" dedi.

Hazine Bakanlığının uyguladığı yaptırımlar aracılığıyla, bahsi geçen kişi ve şirketlerin ABD'de herhangi bir mülkiyeti ve mülkiyetlerindeki herhangi bir menfaatlerinin engellendiği belirtildi.

"Bir anlaşma olmadığı takdirde İran'dan petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerinin ihracatını sınırlamak için yaptırım yetkilerimizi kullanmaya devam edeceğiz"

ABD Mali İstihbarat Hazine Müsteşarı Brian Nelson yaptığı açıklamada, 2015 İran nükleer anlaşmasına atıfta bulunarak, "ABD, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na karşılıklı uyum sağlamak için anlamlı bir diplomasi yolunu izliyor. Bir anlaşma olmadığı takdirde İran'dan petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerinin ihracatını sınırlamak için yaptırım yetkilerimizi kullanmaya devam edeceğiz. ABD, İran'ın yaptırımlardan kaçınma faaliyetlerini gizlemek için kullandığı ağları ifşa etmeye devam edecek" dedi.

Anlaşmaya göre İran'ın, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarından kurtulması karşılığında İran'ın nükleer silah programı sınırlandırılmıştı. ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 2018'de anlaşmadan çekilmesi ve ABD yaptırımlarını geri getirmesiyle İran nükleer kısıtlamaları ihlal etmeye başmış ve anlaşmayı yeniden canlandırmak için yapılan görüşmeler şu ana kadar başarısızlıkla sonuçlanmıştı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'nin İran petrokimya sektörüne uyguladığı yaptırımda Çin ve BAE'de hedefte - Son Dakika

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