ABD\'nin İran Saldırılarına Katılımı Bekleniyor

İsrailli bir yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik saldırılara dahil olup olmayacağının 24-48 saat içinde belli olacağını iddia etti.

ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dahil olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. İsrail basınının adı açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD'nin İran'ın nükleer programına yönelik saldırılara katılmasının beklediğini öne sürüldü.

İsrailli yetkili, "Beklenti katılmaları yönünde ama kimse onları zorlamıyor. Kendi kararlarını kendileri vermek zorundalar" ifadelerini kullanarak, ABD'nin saldırılara dahil olup olmayacağının 24-48 saat içinde belli olacağını iddia etti.

Trump, ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir araya geldi. Toplantıya, Başkan Yardımcısı James David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Toplantı sonrası henüz bir açıklama yapılmadı. - TEL AVİV