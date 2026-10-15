ABD, öne sürülen İran bağlantılı 16 kişi ve 10 kuruluşa yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında 16 kişi ve aralarında Irak ve Hong Kong merkezli şirketlerin de yer aldığı 10 kuruluşun yaptırım listesine eklendiğini bildirdi.

ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulamayı sürdürüyor. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında İran bağlantılı olduğu öne sürülen 16 kişi ve 10 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Bakanlık yeni yaptırımlar kapsamında İran, Irak ve Hong Kong merkezli bankalar, döviz şirketleri ve iş yerlerinin hedef alındığını açıklandı. Bakanlık, Irak merkezli Uluslararası Yatırım ve Finans Kalkınma Bankası'nı İran'ın finansal işlemlerini kolaylaştırmak ve Tahran'a dolar sistemine erişim sağlamakla suçladı.

Bakanlık açıklamasında, "ABD Hazine Bakanlığı bugün Ekonomik Tecrit Operasyonu kapsamında İran'ın terör örgütü vekil milis gruplarını da destekleyen Irak merkezli bir banka aracılığıyla uluslararası finans sistemine sızma girişimlerini engelledi. Yüz milyonlarca doları paravan şirketler ve Orta Doğu ile Asya genelindeki döviz işlemleri uzmanları aracılığıyla dolaşıma sokan denizaşırı bankalar ve kayıt dışı finansörler de dahil olmak üzere bu kurumların faaliyetlerine son veren Hazine Bakanlığı, İran'ın askeri güçlerini ve vekil güçlerini ayakta tutan kritik gelir kaynaklarını kesiyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, "İran ekonomisinin etrafındaki çember daralıyor ve İran'ın sözde müttefikleri bile onu kurtaramayacak. Hazine Bakanlığı, İran rejiminin kasaları boşalana ve savaş makinesini ayakta tutan geriye kalan tüm finansal can damarları kesilene kadar geri adım atmayacak" dedi.