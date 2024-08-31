ABD, Irak ordusuyla ortak DEAŞ operasyonunda 7 asker yaralandı - Son Dakika
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Politika

ABD, Irak ordusuyla ortak DEAŞ operasyonunda 7 asker yaralandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak ordusuyla gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ karşıtı operasyonda 7 ABD askerinin yaralandığını ve 15 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonda teröristlerin elinde çok sayıda silah, el bombası ve intihar yeleği bulunduğu belirtildi. Irak güvenlik güçlerinin operasyon düzenlenen bölgelerdeki faaliyetlerinin devam ettiği vurgulandı.

31.08.2024 13:00
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ABD, Irak ordusuyla ortak yürütülen terör örgütü DEAŞ karşıtı operasyonda 7 ABD askerinin yaralandığını, 15 teröristin ise öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın batısında 29 Ağustos'ta sabah saatlerinde Irak ordusu ile terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda 15 teröristin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, teröristlerin elinde çok sayıda silah, el bombası ve intihar yeleği bulunduğu kaydedildi.

Operasyon sırasında sivil kayıp bildirilmedi kaydedilen açıklamada, "Bu operasyon, örgütün Iraklı sivillerin yanı sıra ABD vatandaşlarına, bölge ve ötesindeki müttefiklerine ve ortaklarına yönelik saldırıları planlama, organize etme ve yürütme yeteneğini bozmak ve zayıflatmak amacıyla DEAŞ liderlerini hedef aldı" ifadesi kullanıldı.

Irak güvenlik güçlerinin operasyon düzenlenen bölgelerdeki faaliyetlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "DEAŞ, bölgemiz, müttefiklerimiz ve ülkemiz için bir tehdit olmaya devam ediyor. CENTCOM, koalisyonumuz ve Iraklı ortaklarımızla birlikte bu teröristlerin peşinden gitmeye devam edecek" denildi.

ABD ordusu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise ortak operasyonda 7 Amerikan askerinin yaralandığı, askerlerin durumunun stabil olduğu ifade edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, Irak ordusuyla ortak DEAŞ operasyonunda 7 asker yaralandı - Son Dakika

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