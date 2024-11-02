ABD, Orta Doğu'ya Ek Askeri Güç Gönderiyor

Politika

ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının ve kuvvetlerinin güvenliği ile İsrail'in savunulması için bölgeye ilave savaş uçakları, savaş gemileri ve B-52 uzun menzilli bombardıman uçakları konuşlandırılacağını açıkladı.

ABD hükümeti Orta Doğu'ya ilave askeri güç konuşlandırılacağını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının ve kuvvetlerinin güvenliği, İsrail'in savunulması ve caydırıcılık ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması konusundaki taahhütlerimize uygun olarak, bölgeye ek balistik füze savunma gemileri, savaş uçağı filosu ve tanker uçakları ile birkaç B-52 uzun menzilli bombardıman uçağının konuşlandırılması talimatını verdi" ifadeleri kullanıldı. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmaya hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu ilave kuvvetlerin önümüzdeki aylarda bölgeye gönderileceği ifade edildi. "Bu karar, ABD'nin küresel savunma duruşunun esnek doğasını ve gelişen ulusal güvenlik tehditleri karşısında kısa sürede dünya çapında askeri güç konuşlandırma yeteneğini göstermektedir" denilen açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in " İran'ın, ortaklarının veya vekillerinin bölgedeki Amerikan personelini veya çıkarlarını hedef alması halinde ABD'nin halkını korumak için gerekli her türlü önlemi alacağını açıkça ifade ettiği" kaydedildi. - WASHINGTON