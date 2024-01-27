ABD, Türkiye'nin F16 tedarik ve modernizasyon talebini Kongre'ye bildirdi
ABD makamları, Türkiye'nin F16 tedarik ve modernizasyon talebini Kongre'ye dün resmen bildirdi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Türkiye tarafından uygun bulunduğuna dair onay belgesi ise dün Washington'da teslim edildi.
AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) makamları, Türkiye'nin F16 tedarik ve modernizasyon talebini Kongre'ye dün resmen bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Türkiye tarafından uygun bulunduğuna dair onay belgesi, dün Washington'da teslim edildi. ABD makamları ise Türkiye'nin F16 tedarik ve modernizasyon talebini Kongre'ye dün resmen bildirdi.
Kaynak: DHA