ABD, Türkiye\'nin F16 tedarik ve modernizasyon talebini Kongre\'ye bildirdi

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) makamları, Türkiye'nin F16 tedarik ve modernizasyon talebini Kongre'ye dün resmen bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Türkiye tarafından uygun bulunduğuna dair onay belgesi, dün Washington'da teslim edildi. ABD makamları ise Türkiye'nin F16 tedarik ve modernizasyon talebini Kongre'ye dün resmen bildirdi.