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ABD, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi - Son Dakika
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ABD, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 23 milyar dolar değerinde 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut F-16'ları için modernizasyon kiti satışına onay verdiğini Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından ABD yönetimi, F-16 satışı için harekete geçti. Anlaşmanın yaklaşık 23 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

ABD, Türkiye\'ye 23 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi
27.01.2024 - 10:12,
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yaklaşık 23 milyar dolar değerinde 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut F-16'ları için modernizasyon kiti satışına onay verdiğine dair Kongre'ye resmi bildirimde bulundu.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından ABD yönetimi, F-16 satışı için harekete geçti. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye 40 adet "F-16 Blok-70" savaş uçağı ile mevcut 79 F-16 savaş uçağı için modernizasyon kitinin satışına onay verildiğini içeren resmi tebligatı Kongre'ye gönderdiği duyuruldu. Anlaşmanın yaklaşık 23 milyar dolar değerinde olduğu öğrenildi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Ben Cardin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-16 satışına izin vereceğini söyleyerek, "Türkiye'nin F-16 uçağı satın alma talebini onaylamam, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasına bağlıydı" ifadelerini kullandı. Cardin, Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili endişeleri olduğunu, bunları Biden yönetimine ilettiğini ve Türk yetkililerle verimli görüşmeler yapıldığını görmekten dolayı umutlu olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi bildirimde bulunmasının ardından Kongre'nin satışa itirazı için 15 günü bulunuyor. Kongre bu sürede itirazda bulunmazsa satış gerçekleşmiş olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Yunanistan'a da 8,6 milyar dolar değerinde 40 adet F-35 savaş uçağının satışına onay verdi.

Türkiye, talepte bulunmuştu

Türkiye, Ekim 2021'de ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut 79 adet F-16 savaş uçağı için modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu. Biden yönetimi satışı desteklediğini açıklarken, ABD Kongresi Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından satışın değerlendirilebileceğini belirtmişti. Bu süreçte İsveç yönetimi, terörle mücadele yasalarını sıkılaştırıp Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeye yönelik somut adımlar atmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda geçtiğimiz Salı günü yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya katılım protokolü onaylanmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzasının ardından ABD Başkanı Joe Biden Kongre'deki komite liderlerine mektup yazarak Türkiye'ye F-16 satışının "gecikmeden" onaylanması çağrısında bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İsveç, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi - Son Dakika


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