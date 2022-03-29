Abd, Ukrayna Meselesi ve Rusya ile İlişkilerinde Çin'in Meşru Çıkarlarını Baltalamaktan Kaçınmaya Çağrıldı - Son Dakika
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Abd, Ukrayna Meselesi ve Rusya ile İlişkilerinde Çin'in Meşru Çıkarlarını Baltalamaktan Kaçınmaya Çağrıldı

29.03.2022 12:22
Abd, Ukrayna Meselesi ve Rusya ile İlişkilerinde Çin'in Meşru Çıkarlarını Baltalamaktan Kaçınmaya Çağrıldı

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) — Wang, Pazartesi günkü basın brifinginde, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili bir soruya yanıt olarak açıklamalarda bulundu. Wang, yaptırımların sorunları çözmek için etkili bir yol olmadığını ve Çin'in uluslararası hukukta hiçbir dayanağı olmayan ve BM Güvenlik Konseyi'nin yetkisi olmayan tek taraflı yaptırımlara ve sınırı aşan yargı yetkisine karşı kararlı olduğunu söyledi […]

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) — Wang, Pazartesi günkü basın brifinginde, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili bir soruya yanıt olarak açıklamalarda bulundu. Wang, yaptırımların sorunları çözmek için etkili bir yol olmadığını ve Çin'in uluslararası hukukta hiçbir dayanağı olmayan ve BM Güvenlik Konseyi'nin yetkisi olmayan tek taraflı yaptırımlara ve sınırı aşan yargı yetkisine karşı kararlı olduğunu söyledi ve "Çin, hem açık hem de kapalı toplantılarda tutarlı şekilde bu tutumu sürdürüyor" diye konuştu. Sözcü, BM'ye üye 190'dan fazla devletin 140'tan fazlasının Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaktan kaçındığını, bunun da dünyadaki çoğu ülkenin yaptırımlar konusunu ihtiyatlı ve sorumlu bir şekilde ele aldığını gösteren bir işaret olduğunu belirtti.

Wang, "Umudumuz, tüm tarafların, yaptırımları artırmak ve anlaşmazlıkları ağırlaştırmak yerine barış görüşmelerini ilerletmeye odaklanmak için sakinleşebilmesi" dedi. Sözcü, "Şu anda problem, Rusya'nın yaptırımları aşmasına kimin yardım etmek istediği değil, Çin de dahil olmak üzere ülkelerin Rusya ile normal ticari ve ekonomik alışverişlerinin zaten gereksiz yere zarar görmüş olmasıyla ilgili" dedi. Wang, "ABD'yi, Ukrayna meselesini ve Rusya ile ilişkilerini ele alırken Çin'in endişelerini ciddiye almaya ve Çin'in meşru hak ve çıkarlarını herhangi bir surette baltalamaktan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi ve "Çin, Çinli şirketlerin ve bireylerin meşru ve yasal haklarını ve çıkarlarını sıkı bir şekilde korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" diye ekledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Abd, Ukrayna Meselesi ve Rusya ile İlişkilerinde Çin'in Meşru Çıkarlarını Baltalamaktan Kaçınmaya Çağrıldı - Son Dakika


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