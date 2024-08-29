ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pekin temasları çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin sorumluluk bilincinde ilerletilmesi ve taahhütlerin uygulanması ele alındı. Ayrıca boğazlar arası meseleler, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve Güney Çin Denizi de görüşmede ele alındı.

29.08.2024 15:51
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pekin temasları çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Çin temaslarını sürdürüyor. Sullivan bugün başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmenin ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin sorumluluk bilincinde ilerletilmesine yönelik çabaların bir parçası olduğu belirtildi. Açıklamada, "İki taraf, Kasım ayında gerçekleştirilen Woodside Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi'nin verdiği taahhütlerin daha fazla uygulanmasını ele aldı" denildi.

Ayrıca boğazlar arası meselelerin de masaya yatırıldığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve Güney Çin Denizi de ele alındı. Her iki taraf da önümüzdeki haftalarda Biden ile Xi'nin yapacağı bir telefon görüşmesi planlanması da dahil açık iletişimin sürdürülmesine yönelik devam eden çabaları memnuniyetle karşıladı.

"Çin'in sürdürülebilir bir Çin-ABD ilişkisi hedefine olan bağlılığının değişmedi"

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise Xi görüşmede, Çin'in istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Çin-ABD ilişkisi hedefine olan bağlılığının değişmediğini dile getirdi. Çin Devlet Başkanı, "ABD tarafının Çin ile aynı yönde çalışacağını, Çin'i ve gelişimini olumlu ve rasyonel bir ışık altında göreceğini, birbirlerinin gelişimini bir meydan okumadan ziyade bir fırsat olarak göreceğini umduğunu" ifade etti. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Görüştü - Son Dakika

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