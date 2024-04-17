ABD ve Çin Savunma Bakanları arasında Ukrayna, Kuzey Kore ve ikili ilişkiler görüşüldü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Çin Savunma Bakanı Dong Jun arasında gerçekleştirilen video konferans görüşmesinde Ukrayna'daki savaş, Kuzey Kore ve ikili ilişkiler ele alındı. Dong, görüşmede Çin'in Tayvan konusunda taviz vermeyeceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kasım 2022'den bu yana Çinli bir mevkidaşı ile ilk kez görüştü. Çin Savunma Bakanı Amiral Dong Jun ile Austin arasında dün sabah saatlerinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede savunma alanındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel güvenlik konuları ele alındı.
Austin görüşmede yaptığı konuşmada ABD ile Çin arasındaki askeri iletişimin devam etmesinin önemini vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kasım 2023'te harekat komutanları arasındaki telefon görüşmelerinin devam edeceği yönündeki duyurusunu hatırlatan Austin, ABD'nin uluslararası hukuka uygun olan her yerde güvenli ve sorumlu bir şekilde denizde, havada ve karada faaliyet göstermeye devam edeceğini söyledi.
Güney Çin Denizi başta olmak üzere, uluslararası hukuk çerçevesinde garanti altına alınan açık denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan Austin, Ukrayna'daki savaş ve Kuzey Kore'nin son provokasyonları hakkındaki endişelerini dile getirdi. İki ülke arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde ABD'nin tek Çin politikasını sürdürmeye kararlı olduğuna dikkat çeken Austin, bölgede barış ve istikrarın önemini vurguladı.
"Tayvan'ın bağımsızlığını amaçlayan her türlü faaliyete karşıyız"
Çin Savunma Bakanı Dong ise konuşmasında Çin ve ABD başkanlarının ikili ilişkileri istikrara kavuşturmak ve geliştirmek konusunda kararlı olduklarını belirterek, her iki ordunun da bu istikrarın sürdürülmesi için hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Tayvan sorununun Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve bu konuda hiçbir taviz verilmeyeceğini vurgulayan Dong, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan'ın bağımsızlığını amaçlayan her türlü faaliyete karşı ve bu tür ayrılıkçı eylemler için dış destek sağlanmasına yönelik mücadelede kararlı olduğunu söyledi. Güney Çin Denizi'ndeki istikrara dikkat çeken Dong, ABD'yi Çin'in kararlı duruşunu tanımaya ve bölgesel barışın yanı sıra iki ülke ve ordular arasındaki ilişkilerin istikrarını korumak için pratik adımlar atmaya çağırdı.
ABD Savunma Bakanı Austin, Çin Savunma Bakanı ile son görüşmesini Kasım 2022'de Kamboçya'da eski bakan Wei Fenghe ile gerçekleştirmişti. Eski donanma komutanı Dong, geçtiğimiz yıl Aralık ayında savunma bakanı olarak göreve getirilmişti. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD ve Çin Savunma Bakanları arasında Ukrayna, Kuzey Kore ve ikili ilişkiler görüşüldü - Son Dakika
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