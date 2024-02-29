ABD ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla mücadele etme konusunda mutabık kaldı

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, başkent Washington DC'de bir araya geldi. Görüşmede Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla kararlı bir şekilde mücadele etme ve Pyongyang'ın yasadışı fon tedariğini engelleme çabalarını sürdürme konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. Blinken, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Güney Kore ve ABD ortaklığının "hiç olmadığı kadar güçlü" olduğunu belirterek, "Bunu hem ikili bazda, hem bölgesel bazda hem de küresel bazda söyleyebilirim. Bunun en büyük nedeni Kore'nin her üç alanda da gösterdiği ve ABD'nin de minnettar olduğu olağanüstü liderliktir" dedi.

Cho ise, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği 5 başarılı toplantıyla iki ülke arasındaki ittifakı küresel, kapsamlı bir stratejik ittifak olarak genişletme ve güçlendirme kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

"Birçok konuda hemfikiriz"

Bölgesel ve küresel zorluklar karşısında ülkesinin ve ABD'nin her zaman birlikte hareket ettiğinin altını çizen Cho, " Kuzey Kore'nin giderek artan provokatif söylemlerini ve Rusya'ya mühimmat ve balistik füze ihracatı da dahil olmak üzere çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal eden eylemlerini kınama konusunda hemfikiriz. Ukrayna'yı destekleme konusunda birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Husi saldırılarını kınıyor, Aden Körfezi'nde seyrüsefer hak ve özgürlüğünü korumak için birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İşbirliğimizin kapsamı genişledi"

Tüm bunların ABD'nin Güney Kore'ye olan güçlü bağlılığı ve ülkesinin tam güven duyduğu genişletilmiş caydırıcılık ilkesi sayesinde mümkün olduğunu belirten Cho, "Küresel kapsamlı stratejik ittifakın bir parçası olarak işbirliğimiz iklim güvenliği, yapay zeka, kuantum teknolojisi, uzay araştırmaları ve diğer ileri teknolojiler de dahil olmak üzere kilit alanları kapsayacak şekilde genişledi. Bu işbirlikleri hem işletmelerimize hem de halklarımıza önemli faydalar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü ittifakın önemine dikkat çeken Cho, bu konuda önemli adımlar atıldığını da sözlerine ekledi.

"Pyongyang'ın fon tedariğini engelleme konusunda mutabık kaldık"

Cho, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ise birçok farklı konuyu masaya yatırdıklarını belirterek, "Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze tehditlerinin arttığı bu dönemde Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla kararlı bir şekilde mücadele etme, Pyongyang'ın yasadışı fon tedariğini engelleme çabalarını sürdürme ve insan haklarına yönelik çabalar konusunda işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldık" diye konuştu. - WASHINGTON