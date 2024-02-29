ABD ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla mücadele etme konusunda mutabık kaldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, başkent Washington DC'de bir araya geldi. Görüşmede Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla kararlı bir şekilde mücadele etme ve Pyongyang'ın yasadışı fon tedariğini engelleme çabalarını sürdürme konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. Blinken, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Güney Kore ve ABD ortaklığının "hiç olmadığı kadar güçlü" olduğunu belirterek, "Bunu hem ikili bazda, hem bölgesel bazda hem de küresel bazda söyleyebilirim. Bunun en büyük nedeni Kore'nin her üç alanda da gösterdiği ve ABD'nin de minnettar olduğu olağanüstü liderliktir" dedi.
Cho ise, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği 5 başarılı toplantıyla iki ülke arasındaki ittifakı küresel, kapsamlı bir stratejik ittifak olarak genişletme ve güçlendirme kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.
"Birçok konuda hemfikiriz"
Bölgesel ve küresel zorluklar karşısında ülkesinin ve ABD'nin her zaman birlikte hareket ettiğinin altını çizen Cho, " Kuzey Kore'nin giderek artan provokatif söylemlerini ve Rusya'ya mühimmat ve balistik füze ihracatı da dahil olmak üzere çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal eden eylemlerini kınama konusunda hemfikiriz. Ukrayna'yı destekleme konusunda birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Husi saldırılarını kınıyor, Aden Körfezi'nde seyrüsefer hak ve özgürlüğünü korumak için birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"İşbirliğimizin kapsamı genişledi"
Tüm bunların ABD'nin Güney Kore'ye olan güçlü bağlılığı ve ülkesinin tam güven duyduğu genişletilmiş caydırıcılık ilkesi sayesinde mümkün olduğunu belirten Cho, "Küresel kapsamlı stratejik ittifakın bir parçası olarak işbirliğimiz iklim güvenliği, yapay zeka, kuantum teknolojisi, uzay araştırmaları ve diğer ileri teknolojiler de dahil olmak üzere kilit alanları kapsayacak şekilde genişledi. Bu işbirlikleri hem işletmelerimize hem de halklarımıza önemli faydalar sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü ittifakın önemine dikkat çeken Cho, bu konuda önemli adımlar atıldığını da sözlerine ekledi.
"Pyongyang'ın fon tedariğini engelleme konusunda mutabık kaldık"
Cho, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ise birçok farklı konuyu masaya yatırdıklarını belirterek, "Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze tehditlerinin arttığı bu dönemde Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla kararlı bir şekilde mücadele etme, Pyongyang'ın yasadışı fon tedariğini engelleme çabalarını sürdürme ve insan haklarına yönelik çabalar konusunda işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldık" diye konuştu. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla mücadele etme konusunda mutabık kaldı - Son Dakika
Dizisi final yaptıktan sonra Bali'ye tatile giden Serenay Sarıkaya, ülkeye döner dönmez soluğu aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Mert Demir'in konserinde aldı. Demir'i izleyen Sarıkaya, şarkılara da eşlik etti.
Arda Turan, UEFA TV'ye yaptığı açıklamada EURO 2008'deki yarı final maçını ve o dönemdeki takım arkadaşlarını özlediğini belirtti. Turan, o turnuvada başarılı bir performans sergilediklerini ve ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerini şimdi daha iyi anladığını söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı son çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. hanehalklarının nihai tüketim harcamaları da yüzde 12,8 oranında arttı.
2024-2025 sezonunda beIN Sports'la sözleşmesi sona erecek olan Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu hala belirsizliğini koruyor. Yayın ihalesi için dört firma şartname aldı ve Saran Medya teklifini 150 milyon euroya yükseltti. Saran Grubu, ihale süresinin 5 yıl olmasını talep etti. TFF bu teklifi beklemeye alırken, beIN Sports'tan geri dönüş bekleniyor.
Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerinin takibinde yer alırken bir indirim gelişmesi yaşandı. Buna göre motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim, pompaya 1 Mart itibariyle yansıtılacak.
Gazeteci Emin Çapa, bir televizyon programında İzmir ziyaretinde yaşananları paylaştı. Çapa, İzmirlilerin muhalefetten bezdiğini ve hizmet alamadıklarını ifade etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Wilfried Zaha hakkındaki açıklamalarının ardından Fildişi Sahilli oyuncunun yaptığı paylaşımın perde arkası ortaya çıktı. Zaha'nın paylaşımının Okan Buruk'a tepki olarak yapılmadığı, idman sonrası neşeli olduğu ve birkaç saat sonra paylaşımı yaptığı belirtildi.
Kızıldeniz'de devam eden çatışmalara dün müdahil olan Alman ordusunun imza attığı skandal kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Alman ordusuna ait savaş gemisinin Husilere ait olduğunu düşünerek saldırı düzenlediği İHA'nın ABD'ye ait olduğu ortaya çıktı.
Tansiyonun düşmediği Survivor All Star'da Pınar'a şiddet uygulayan Sema diskalifiye oldu. Pınar'ı kardeşi, kadına şiddete gülündüğünü belirterek "Empati yapamayacak kadar insanlıktan çıktığınız bildiğim için umarım bir gün çekirdek ailenizden birisi bunu yaşar da anlarsınız" dedi. Pınar'ın eşi ise "Söz her zaman sahibine aittir. Küfürlerinizin şimdilik konuğu biziz" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?