ABD ve Güney Kore'den yeni ortak tatbikat - Son Dakika
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ABD ve Güney Kore'den yeni ortak tatbikat

16.08.2022 10:15
ABD ve Güney Kore'den yeni ortak tatbikat

ABD ve Güney Kore, nükleer çatışma tehdidini arttıran Kuzey Kore'ye karşı önümüzdeki hafta son yılların en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirecek.

ABD ve Güney Kore, nükleer çatışma tehdidini arttıran Kuzey Kore'ye karşı önümüzdeki hafta son yılların en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirecek.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin füze denemelerini ve nükleer çatışma tehdidini arttırarak giderek saldırganlaşan Kuzey Kore'ye karşı önümüzdeki hafta son yılların en büyük askeri tatbikatına başlayacağı bildirildi. 22 Ağustos-1 Eylül arasında Güney Kore'de "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adı altında düzenlenecek olan yaz tatbikatında uçak, savaş gemileri, tanklar ve on binlerce askerin yer alacağı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı ise ABD'nin, Güney Kore ve Japonya donanmalarıyla 8-14 Ağustos arasında Hawaii kıyılarında Kuzey Kore'ye karşı füze uyarı ve balistik füze arama-izleme tatbikatlarına katıldığını, üç taraflı iş birliğinin ilerletilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kuzey Kore'den misilleme bekleniyor

ABD ve Güney Kore tatbikatları "savunma" olarak nitelendirirken, Ulchi Özgürlük Kalkanı'nın tüm tatbikatları "işgal provası" olarak tanımlayan ve nükleer silah ile füze denemelerini meşru kılmaya çalışan Kuzey Kore'de büyük tepkiye yol açması bekleniyor. Pyongyang yönetimi, ABD ile Güney Kore'nin bölgedeki ortak askeri tatbikatlarını "tehdit" olarak görürken, genellikle füze testleri veya tehdit söylemleriyle karşılık veriyor.

Pyongyang ortak tatbikatlara daha önce tepki göstermişti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olan Silahsızlanma ve Barış Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Choe Jin, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "ABD ve müttefikleri bizimle askeri bir çatışmaya girmeyi seçerlerse güvenlik açısından benzeri görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacaklar" ifadelerini kullanarak Washington ve Seul'ün bu yılki ortak askeri tatbikatlarının Kore Yarımadası'nı savaşın eşiğine getirdiğini ifade etmişti. Choe, Kuzey Kore'nin füze testlerinin ülkeyi savunmak için meşru olduğunu ifade ederek ABD ve Güney Kore'nin füze testlerini "çifte standart" olarak nitelendirmişti. - WASHINGTON

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD ve Güney Kore'den yeni ortak tatbikat - Son Dakika

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