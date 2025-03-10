ABD ve Irak'tan Elektrik Görüşmesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak'ın İran'dan elektrik satın alma muafiyetinin sona ermesinin, "maksimum baskı" politikasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sudani'nin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Irak'ın elektrik ihtiyacını karşılamak için İran'dan sağlanan elektriğe yönelik muafiyetin sona erdirilmesinin İran'na yönelik "maksimum baskı" politikasıyla ilgili olduğunu vurgulayan Waltz, bu durumun Irak'ın istikrarını olumsuz etkilememesi için ikili koordinasyonun önemini vurguladı.

Irak ile ABD arasındaki ortaklığı ve iki ülkenin güvenli, egemen bir Irak konusundaki ortak vizyonunun bir kez daha teyit edildiği görüşmede Waltz, ülkesinin Irak'ın güvenliği ve istikrarına yönelik kararlı desteğini yineledi.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası tehditlere karşı Irak'ın egemenliğinin ve istikrarının uzun vadede korunması için iş birliğinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi. İki ülke arasında ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği belirtilen görüşmede, Başbakan Sudani, Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik ilişkilerini genişletme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, Amerikalı şirketleri büyüyen Irak pazarına yatırım yapmaya çağırdı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ise Irak'ın Amerikalı şirketlere daha fazla güvenmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu şirketlerin Irak genelinde, özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) karşılaştıkları sorunların çözümü için iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Muafiyet sona ermişti

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak'a tanıdığı elektrik ithalat muafiyeti 8 Mart'ta sona ermişti. Irak, uzun yıllardır özellikle yaz aylarında artan elektrik ihtiyacını karşılamak için İran'dan elektrik ve gaz ithal ediyordu.

Irak, Ekim 2024'te Türkmenistan ile günlük 20 milyon metreküp gaz ithalatı için bir anlaşma imzalamıştı. Bu gazın, İran boru hatları üzerinden Irak'a ulaştırılması planlanıyordu. Ancak, Irak Elektrik Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, teknik sorunlar nedeniyle bu anlaşma henüz uygulanmaya başlanmadı. - BAĞDAT