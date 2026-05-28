ABD ve İran 60 Günlük Mutabakat Üzerinde Anlaştı
ABD ve İran 60 Günlük Mutabakat Üzerinde Anlaştı

28.05.2026 18:19
ABD ve İran, ateşkesi uzatmak için 60 günlük mutabakat zaptında anlaştı, Trump onay bekliyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinde tarafların 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayını vermeden önce anlaşmayı değerlendirmek için arabuluculardan birkaç gün süre istediğini iddia etti.

ABD basını, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinde heyetler arasında anlaşmaya varıldığını öne sürdü. ABD merkezli haber sitesi Axios'un iki ABD'li yetkili ve bir yerel diplomatik kaynağa dayandırdığı haberine göre taraflar, aralarındaki ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onayı vermediği belirtildi.

ABD'li yetkililer, Trump'ın anlaşma şartlarını değerlendirdiğini ancak belgeyi hemen imzalamadığını söyledi. Bir yetkili, "ABD Başkanı, arabuluculara bu konuyu değerlendirmek için birkaç gün süre istediğini söyledi" dedi.

ABD'li yetkilinin açıklamasına göre mutabakat zaptı kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik "kısıtlamaların kaldırılması" öngörülüyor. Yetkili, bunun Hürmüz Boğazı bölgesinde herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacağı ve taciz ateşi olaylarının yaşanmayacağı anlamına geldiğini kaydetti.

"ABD ablukası kaldırılacak"

Açıklamada ayrıca ABD Donanması'nın bölgede uyguladığı ablukanın da kaldırılacağı, ancak bunun bölgedeki ticari denizcilik faaliyetlerinin yeniden normale dönmesiyle orantılı şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi. Bununla birlikte İran'ın, anlaşma doğrultusunda 30 gün içinde bölgedeki tüm mayınları temizlemekle yükümlü olacağı belirtildi.

"İran, nükleer silah edinme çabasında bulunmayacağını taahhüt edecek"

ABD'li yetkililere göre söz konusu mutabakat zaptı kapsamında İran yönetimi, nükleer silah edinme yönünde herhangi bir çabada bulunmayacağına ilişkin taahhüt verecek. Ayrıca, 60 günlük süreçte müzakere edilecek ilk konuların İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumunun nasıl bertaraf edileceği ve İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin nasıl ele alınacağı olacağı belirtildi.

"İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması görüşülecek"

Mutabakat zaptının aynı zamanda İran'ın ticari ürün ve insani yardım almaya başlamasına yardımcı olacak bir mekanizmanın görüşülmesini de içereceği ifade edildi. Açıklamaya göre ABD ayrıca, müzakerelerin bir parçası olarak yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması konularını görüşmeyi taahhüt edecek.

"Geçtiğimiz Salı günü büyük ölçüde fikir birliği sağlandı"

Yetkililer, Tahran ve Washington yönetimlerinin geçtiğimiz Salı günü anlaşma maddeleri konusunda büyük ölçüde fikir birliğine vardığını ancak liderlerin nihai onayının henüz alınmadığını kaydetti. ABD'li kaynakların öne sürdüğü iddialara göre İran heyeti daha sonra Tahran'dan gerekli onayların alındığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını bildirdi. İran tarafından ise söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. - WASHINGTON

