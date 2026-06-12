ABD ve İran Anlaşması İçin Uçak Gönderildi - Son Dakika
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ABD ve İran Anlaşması İçin Uçak Gönderildi

12.06.2026 12:31
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ABD, İran'la savaşı sona erdirecek anlaşma için 4 C-17 uçağını Avrupa'ya gönderdi.

Axios haber sitesinin haberine göre ABD ve İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın muhtemel imza törenine hazırlık amacıyla ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 uçak Avrupa'ya gönderildi.

Axios haber sitesi, ABD ve İran arasında muhtemel bir anlaşmanın imza törenine hazırlık amacıyla ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 ader C-17 nakliye uçağının Avrupa'ya gönderildiğini aktardı. Anlaşmayı ABD adına Başkan Yardımcısı James David Vance'ın imzalayacağı, uçakların Vance'e ait ekipmanları taşıdığı belirtildi. Anlaşmanın İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanabileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İran'ın henüz nihai bir karar vermemiş olmasına rağmen anlaşmanın bu hafta sonu Avrupa'da imzalanabileceğini söylemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD ve İran Anlaşması İçin Uçak Gönderildi - Son Dakika

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