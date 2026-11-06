Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri\'ni imzaladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir dizi programa katılmak üzere Mardin'e gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Vali Tuncay Akkoyun ile birlikte kendisini karşılayanları selamladıktan sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Gürlek ve beraberindekilerin valilik makamında yaptığı görüşme basına kapalı sürdü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğini ziyaret etti.
Bir dizi programa katılmak üzere Mardin'e gelen Bakan Gürlek, valiliği ziyaret etti. Vali Tuncay Akkoyun ile birlikte kendisini karşılayanları selamlayan Bakan Gürlek daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Gürlek ve beraberindekiler daha sonra valilik makamına geçti. Görüşme basına kapalı devam etti.
Kaynak: İHA
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