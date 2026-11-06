Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri\'ni imzaladı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri\'ni imzaladı
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Bir dizi programa katılmak üzere Mardin'e gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Vali Tuncay Akkoyun ile birlikte kendisini karşılayanları selamladıktan sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Gürlek ve beraberindekilerin valilik makamında yaptığı görüşme basına kapalı sürdü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Mardin'e gelen Bakan Gürlek, valiliği ziyaret etti. Vali Tuncay Akkoyun ile birlikte kendisini karşılayanları selamlayan Bakan Gürlek daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Gürlek ve beraberindekiler daha sonra valilik makamına geçti. Görüşme basına kapalı devam etti.

Kaynak: İHA
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