Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri\'ni imzaladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Mardin'e gelen Bakan Gürlek, valiliği ziyaret etti. Vali Tuncay Akkoyun ile birlikte kendisini karşılayanları selamlayan Bakan Gürlek daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Gürlek ve beraberindekiler daha sonra valilik makamına geçti. Görüşme basına kapalı devam etti.