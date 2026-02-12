Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli - Son Dakika
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

12.02.2026 12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Vatandaşların muzdarip olduğu yargılama sürelerinin kısalması için gerekli adımların atılacağının mesajını veren Bakan Gürlek, "Hakimler ve Savcılar Kurulumuz ile inşallah önemli adımlar atacağız. Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gürlek'i HSK'ya gelişinde Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve kurul üyeleri karşıladı.

"ÖNEMLİ REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ"

Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, son 23 yılda yargı alanında önemli reformlar yapıldığını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda yargı teşkilatımızın güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildi. Mevzuat altyapımız geliştirildi. İnsan kaynağımız nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildi. Fiziki ve teknolojik imkanlarımız önemli ölçüde arttırıldı. Tüm bu adımlar adalet hizmetlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir sunulması amacıyla yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"GÜVEN TESİS EDEN BİR ADALET TAHKİM EDECEĞİZ"

HSK'nın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olduğunu vurgulayan Gürlek, "Hakimler ve Savcılık Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biridir. Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüleceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Gürlek, Meclis'te olaylı bir şekilde yemin etmişti

"GECİKEN YARGI SÜREÇLERİNİN..."

Hakim ve savcı kökenli olduğunu hatırlatan Gürlek, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Ben hakim savcı kökenli olduğum için arkadaşlarımızın, teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum. Burada da Hakimler Savcılar Kurumumuz ile inşallah önemli adımlar atacağımızı, özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • 149614 149614:
    Kendisi ne kadar yargı süreçlerini kısalttı ki şimdi savcı ve hakimlere söylüyor. Öncelikle kendisi bu kurala uyması gerekiyordu. 70 26 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    eti madende kendinin ortaklığı bulunduğu dosyayı inceleyen savcıya dosyadan el çektirmiş ilk icraatını yanlış veriyor yandaş son dakika 32 8
    Ahmet Çak Ahmet Çak:
    Davanmı kardeşim adam bir savcıydı savcı delilleri toplar mahkemeye sunar mahkemede kim yetkili hakimler şimdi hakimleri çalıştıracak 6 1
    Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    Kendisi mevcut kuralları uyguladı, buda uzun sürüyor bunun için kısaltmaya çalışıyor 1 0
  • Ffetih1453 Ffetih1453:
    başarılar yeni bakanlarımıza 34 49 Yanıtla
  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    vay memleketin haline 64 12 Yanıtla
  • 1234 1234:
    3 .5.10 sene süren davalar var en geç 1 yilda bitmesi lazim 46 0 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    tamam 3 8
  • ihsan Toper ihsan Toper:
    hadi bakalım inşaAllah yılarca süren davalar sonuçlanır 23 6 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
