Adalet Bakanı Bozdağ, yeni kira düzenlenmesini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, yeni kira düzenlenmesini açıkladı Açıklaması

08.06.2022 10:51
Adalet Bakanı Bozdağ, yeni kira düzenlenmesini açıkladı Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek." dedi.

Bozdağ, Meyra Palace Otel'de düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, yeni kira düzenlemesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adalet Bakanlığı olarak beraber çalışma yaptıklarını hatırlatan Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenmesinin söz konusu olacağını belirtti.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."

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Kaynak: AA

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