Adalet Bakanı Gürlek, Adana\'da gençlik ve kadın kollarıyla bir araya geldi

Adalet Bakanı Gürlek, Adana'da gençlik ve kadın kollarıyla bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Adana'ya geldi. Gürlek, kentte hakim ve savcılarla görüştü, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti; Adana Müze Kompleksi'nde ise gençlik ve kadın kolları buluşmalarına katıldı.
GENÇLİK BULUŞMASINA KATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında geldiği Adana'da, AK Parti Adana İl Başkanlığı'ndan Adana Adalet Sarayı'na geçti. Burada hakim ve savcılarla buluşan Bakan Gürlek, ardından MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra Bakan Gürlek, AK Parti Kadın Kolları programı, sivil toplum kuruluşları buluşması, teşkilat ve gençlik buluşmaları için Adana Müze Kompleksi'ne geldi. Bakan Gürlek, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.
Kaynak: DHA
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