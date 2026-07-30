Adalet Bakanı Gürlek, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulacağını açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adımın daha hayata geçirileceğini duyurdu.

Bakan Gürlek, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde mülhakat adliyelerini (ağır ceza mahkemeleri olmayan adliyeler) de kapsayacak şekilde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulacağını açıkladı.

VATANDAŞIN SORUNLARI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gürlek, kurulacak Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının vatandaşların yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacağını belirterek, hazırlıkları devam eden Alo Adalet Hattı'nın yereldeki kurumsal altyapısının da bu bürolar aracılığıyla oluşturulacağını ifade etti.

DOSYA GÖRÜLME VE BEKLEME SÜRELERİ ANALİZ EDİLECEK

Gürlek, taleplerin bu bürolarda inceleneceğini ve başvuru sahiplerinin süreç hakkında bilgilendirileceğini kaydetti. Mahkeme ve cumhuriyet başsavcılıklarının ortalama dosya görülme ve bekleme süreleri ile hedef sürelere uyum oranlarının düzenli olarak takip edileceğini aktaran Gürlek, elde edilen verilerin analiz edilerek raporlanacağını bildirdi.

Yargı hizmetlerinde yaşanan sorunların yerinde tespit edileceğini belirten Gürlek, mahkeme ve cumhuriyet başsavcılıklarının görüşleri doğrultusunda çözüm odaklı çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

SORUNLARIN TEKRARININ ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR

Büroların, tespit edilen sorunların çözümüne katkı sağlamasının yanı sıra yargıya intikal eden uyuşmazlıklar ile suça sebebiyet veren olayların değerlendirilmesine de imkan tanıyacağını vurgulayan Gürlek, benzer sorunların tekrarının önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" yapma hedefi doğrultusunda insanı merkeze alan, erişilebilir, güvenilir ve etkin bir adalet sistemi için reformların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.