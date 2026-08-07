Gürlek: Terörsüz Türkiye sürecini tamamlayacağız - Son Dakika
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Gürlek: Terörsüz Türkiye sürecini tamamlayacağız

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Adalet Bakanı Gürlek, MHP Iğdır İl Başkanlığı ziyaretinde terörsüz Türkiye vurgusu yaparak, sürecin liderlikle ilerlediğini, terörün yatırım ve huzuru engellediğini, kanunun şehit ve gazileri incitmeyeceğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörün olduğu yerde hukuk da olmaz, yatırım da olmaz, huzur da olmaz, yatırımcı da gelmez. Biz hep birlikte inşallah Cumhur İttifakı ile bu çıktığımız kutlu yolda bu süreci tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, MHP Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada Terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapan Gürlek, "İki yıl içerisinde Türkiye gerçekten bir dönüm noktasına girdi. İnşallah bu kanun çıktıktan sonra, yasal olarak süreç tamamlandıktan sonra da bir dönüm noktasına girdiğimizi sahada da göreceğiz. Gerçekten bu süreçte özellikle Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye liderlik cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bu süreç ilerledi." değerlendirmesinde bulundu.

Kanunun yazım aşamasına katıldıklarını ifade eden Gürlek, kanunda kesinlikle şehitleri ve gazileri incitecek en ufak bir düzenleme olmadığını, bunun sahada vatandaşlara anlatılması gerektiğini belirtti.

Terör örgütü tamamen tasfiye olduktan ve silahlar bırakıldıktan sonra bu kanunun yürürlüğe gireceğine dikkati çeken Gürlek, milletin terörden kırk yıl boyunca çektiğini ve artık huzura ermek istediğini kaydetti.

"Türkiye, artık masada oyun kuran konumunda." diyen Gürlek, şöyle devam etti:

"Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi, İran-İsrail savaşının bitmesi konusunda Türkiye'den yardım istiyorlar. Arabuluculuk istiyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? Bizim güçlü olduğumuzdan kaynaklanıyor. Biz eğer içerideki sorunları, kardeş kardeş arasındaki sorunları bitirirsek zaten biz güçlüyüz. Ben hep şunu diyorum, terör sadece kamu düzenini, kamu güvenliğini tehdit eden bir sorun değil. Terörün olduğu yerde hukuk da olmaz, yatırım da olmaz, huzur da olmaz, yatırımcı da gelmez. Biz hep birlikte inşallah Cumhur İttifakı ile bu çıktığımız kutlu yolda bu süreci tamamlayacağız."

"Terörsüz Türkiye'yi sonuca ulaştırabilmek için tüm varlığımızla mücadele ediyoruz"

MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş de ziyaretlerinden dolayı Gürlek'e teşekkür etti.

Bölge halkının terör belasından çok çektiğini vurgulayan Ateş, "Terörsüz Türkiye'yi sonuca ulaştırabilmek için sahadaki tüm varlığımızla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gürlek: Terörsüz Türkiye sürecini tamamlayacağız - Son Dakika

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