Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç\'a soruldu

Politika

İzmir'de Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili yapılan sokak röportajında AK Parti hükümetine yönelik ağır ifadeler kullanan Dilruba isimli şahıs, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"CEZA KANUNLARINDA BUNUN YAPTIRIMLARI VAR"

Yaşanan bu gelişme Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. AK Parti'nin kuruluşu vesilesiyle CNN Türk yayınında konuşan Tunç, konuyla ilgili açıklamasında "Düşünce özgürlüğü demokratik bir ülkede çok önemli ancak bu konuşma başkalarının hak ve özgürlüğünü ihlal edecek şekildeyse ceza kanunlarında bunun yaptırımları var" dedi.

SOKAK RÖPORTAJLARI YASAKLANIYOR MU?

Sokak röportajlarının yasaklanacağı iddialarına da açıklık getiren Bakan Tunç, "Sokak röportajlarına yasaklama diye bir şey yok. Basın yoluyla hakaret de suçtur, yüz yüze yaptığınız hakaret de suçtur. Düşünce özgürlüğünün kapsamını biz geçen senelerde yaptığımız değişikliklerle genişlettik. Eleştiri açıklamalarının suç olmayacağı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Ama siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer. Bunun suç olup olmamasını değerlendirecek olan yargı makamlarıdır" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANAN GENÇ KADIN NE DEMİŞTİ?

Dilruba Y. Instagram'ın erişime engellenmesiyle ilgili şunları söylemişti: "Parlamenter sistemden çıkıp, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının ahırı gibi kullanır. Elin Arap'ı öldü diye ben neden yas tutayım, beni ilgilendirmez. Çat diye 'kapattım oldu' olmaz. Bir gece yasa çıkartıyor, hayvanlar ölsün istiyor, Allah'ın adıyla hayvanları katletmeye yönelik yasa çıkartıyor. Bir gece oluyor İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor. Bir gece Instagram'ı kapatıyor. Bu yaptığı darbe. Sosyal medyayı kapatması, darbe. Hayvan katliamıyla yasa çıkarması, darbe.

Destekleyenlere de şunu söylemek istiyorum: geri zekâlısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için, Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız için, sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekâlılarsınız. Bu söylediklerimin hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum."