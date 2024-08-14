Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu - Son Dakika
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Politika

Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

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Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan genç kadınla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Düşünce özgürlüğü demokratik bir ülkede çok önemli ancak bu konuşma başkalarının hak ve özgürlüğünü ihlal edecek şekildeyse ceza kanunlarında bunun yaptırımları var'' dedi.

14.08.2024 14:55
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İzmir'de Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili yapılan sokak röportajında AK Parti hükümetine yönelik ağır ifadeler kullanan Dilruba isimli şahıs, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"CEZA KANUNLARINDA BUNUN YAPTIRIMLARI VAR"

Yaşanan bu gelişme Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. AK Parti'nin kuruluşu vesilesiyle CNN Türk yayınında konuşan Tunç, konuyla ilgili açıklamasında "Düşünce özgürlüğü demokratik bir ülkede çok önemli ancak bu konuşma başkalarının hak ve özgürlüğünü ihlal edecek şekildeyse ceza kanunlarında bunun yaptırımları var" dedi.

SOKAK RÖPORTAJLARI YASAKLANIYOR MU?

Sokak röportajlarının yasaklanacağı iddialarına da açıklık getiren Bakan Tunç, "Sokak röportajlarına yasaklama diye bir şey yok. Basın yoluyla hakaret de suçtur, yüz yüze yaptığınız hakaret de suçtur. Düşünce özgürlüğünün kapsamını biz geçen senelerde yaptığımız değişikliklerle genişlettik. Eleştiri açıklamalarının suç olmayacağı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Ama siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer. Bunun suç olup olmamasını değerlendirecek olan yargı makamlarıdır" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANAN GENÇ KADIN NE DEMİŞTİ?

Dilruba Y. Instagram'ın erişime engellenmesiyle ilgili şunları söylemişti: "Parlamenter sistemden çıkıp, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının ahırı gibi kullanır. Elin Arap'ı öldü diye ben neden yas tutayım, beni ilgilendirmez. Çat diye 'kapattım oldu' olmaz. Bir gece yasa çıkartıyor, hayvanlar ölsün istiyor, Allah'ın adıyla hayvanları katletmeye yönelik yasa çıkartıyor. Bir gece oluyor İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor. Bir gece Instagram'ı kapatıyor. Bu yaptığı darbe. Sosyal medyayı kapatması, darbe. Hayvan katliamıyla yasa çıkarması, darbe.

Destekleyenlere de şunu söylemek istiyorum: geri zekâlısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için, Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız için, sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekâlılarsınız. Bu söylediklerimin hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum."

Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç\'a soruldu

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Son Dakika Politika Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Mehmet Kaynar: CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERDE ÇOĞUNLUKLA SEÇİLMİŞ KİŞİ. ŞAHSİ OYUMA BENİM İRADEME HİÇ KİMSE MÜDAHELE EDEMEZ. ONUN SEÇİP BAŞA GETİRDİĞİ KİŞİ OLSAYDI BENİMDE HAKKIM YOK. İRADEYE SAYGISIZLIK YAPANIN YERİ BELLİ. BEYENMEYEN İSTERSE ÜLKESİNİ GEÇİCİ DEĞİŞTİREBİLİR. YOK ÖYLE ÜÇ KÖFTE BEŞ LİRA. 145 354 Yanıtla
  • Veysi Karaman: düşünce özgürlüğü var lakin atıp tuttuğun kişi Cumhurbaşkanı konustuklarimiza dikkat 152 249 Yanıtla
  • İshak Klein: Adalet mi!.. Ağaoğlu ile birlikte toprak altına girdi :( 201 44 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Olayı ne olduğunu bilmiyorum ama demek ki birinin kuyruğuna kötü basmış anlaşılan iş tutuklanma noktasına gittiyse... 170 58 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR: insanda hak özgürlük mü bıraktınız kişi ne zaman ağzını açsa bir eleştiri yapsa tut kolundan at içeri ne garip ve gariban bir ülke olduk. 149 69 Yanıtla
  • Hakan Kuvvet: sokak röportajları yasaklanmalı insanları kutuplaştırıyor kin nefret söylemi oluyor 57 130 Yanıtla
  • Serkan Basar: Adalet Yandaşın Temelidir 127 40 Yanıtla
  • Çelikk: Adalet mülkün temelidir.. 133 18 Yanıtla
  • Serkan Basar: Bizden Olanlar Atış Serbest Bizden Olmayanlar Akıllı olun Aklınızı Alırız Olayın Özeti Kısaca Bu 116 34 Yanıtla
  • guven ozveren: ?????? 25 7 Yanıtla
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