Adalet Bakanı Tunç, Samsun\'da Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Açılış ve temel atma törenleri için Samsun'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası Açılışı ile Bölge Adliye, İdare ve Vergi Mahkemeleri Hizmet Binası Temel Atma Töreni için Samsun'a gelen Bakan Tunç, ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Ziyarette Bakan Tunç'u, Başkan Halit Doğan ve belediye bürokratları karşıladı.

Ziyarete Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve bakanlık bürokratları da katıldı.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Bakan Tunç'a kentte sürdürülen projeler hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç ise Samsun'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek Başkan Doğan'a başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Doğan, Bakan Tunç'a hediye takdiminde bulundu. Bakan Tunç ve beraberindeki heyet, belediye ziyaretinin ardından Saathane Meydanı'na geçerek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. - SAMSUN