Adalet Bakanı Tunç'tan UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya tepki - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezasını 'yanlış ve haksız' olarak değerlendirerek, Milli Takımın karara Hollanda maçında güzel oyun ve galibiyetle cevap vereceğini kaydetti. Bakan Tunç, Merih'in takım arkadaşlarının bu karara en iyi tepkiyi vereceğine inandığını belirtti.

05.07.2024 20:49
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Adalet Bakanı Tunç'tan UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya tepki

BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezasını "yanlış ve haksız" olarak değerlendirerek, Milli Takımın karara Hollanda maçında güzel oyun ve galibiyetle cevap vereceğini kaydetti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde ziyarete açılan TCG Yıldırım Fırkateyni'ni gezen Bakan Tunç, Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti ile gol sevinci yaşayan Milli Futbolcu Merih Demiral'a UEFA'nın verdiği 2 maçtan men cezasına tepki gösterdi. Gazetecilerin sorusu üzerine kararı "yanlış ve haksız" olarak değerlendiren Bakan Tunç, "Merih'in yaptığı hareket yasak bir hareket değil. Bütün dünyadaki maçlarda futbolcular sevinçlerini, kendi istedikleri şekilde gösteriyorlar. Bu siyasi bir simge değil. Bozkurt işareti yapması, seyircilerin ona gösterdiği sevgiye cevap vermesi. Çok normal. Karar çok yanlış. Haksız bir karar. Kabul edilebilecek bir karar değil. Maalesef UEFA, burada haksızca bir karar aldı. Çok büyük bir hata yaptı" dedi.

Bu karara en iyi tepkiyi ise Merih'in takım arkadaşlarının vereceğine inandığını kaydeden Bakan Tunç, "İnşallah, biz Hollanda'yı yenerek bunun cevabını vereceğiz. Merih orada oynayamasa bile, arkadaşları, ona verilen haksız kararın cevabını, tüm dünyanın, Avrupa'nın gözü önünde vereceklerine inanıyorum. Bu tür hatalı ve yanlış kararların verilmemesi lazım. Spor, kardeşlik, dostluk, barıştır. Burada o sevinci yaşayan ve Avusturya maçında güzel performans sergileyen Merih, oyunu ve attığı gollerle hepimiz gönlünde taht kurdu. İnşallah Hollanda maçında galip geliriz. Yarı finale kalırız, 2 maç sonra yani finalde yine Merih'in gollerini seyrederiz inşallah" şeklinde konuştu

Bakan Tunç, Hollanda- Türkiye maçını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tribünden izleyeceğini belirterek, "Millilerimizle gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da maçta olacağını öğrendik. Büyük bir coşkuyla takımımıza dua ediyoruz. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah başarılı bir futbol ile bunun cevabını vereceklerdir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç'tan UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya tepki - Son Dakika

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