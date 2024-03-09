Adalet Bakanı Tunç: "Ülkemiz aleyhine çalışan kimseyi müsaade etmeyeceğiz"
MUĞLA - Bakanlığı ile ilgili çalışmaları yerinde incelemek ve Cumhur İttifakı Muğla büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'ın proje tanıtım toplantısı için Muğla'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine casusluk yapan ve çalışan kimseyi müsaade etmeyeceklerini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla ziyaretinde Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı. Bakan Tunç, İsrail istihbaratı Mossad adına bilgi sızdıran her kim olursa olsun bunlara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bakan Tunç, "2021 yılından bu yana devam eden bir süreç var bu konuda. İsrail dış istihbaratının ülkemizde devletin askeri ve siyasal yararları ve casusluk suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmalar var. Bu soruşturmalardan büyük bir kısmı davaya dönüştü. İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan davalar var. Bu davalarda da daha önce 57 şüpheli sanık hakkında kamu davası açılmıştı. Onların tutukluluk süreleri devam ediyor. Tutuklu olarak yargılanmaları devam ediyor. Son yapılan operasyonda da yine ülkemizin askeri ve siyasal yararları aleyhine casusluk suçu işleyen kişilerin tespiti için emniyetimizin, istihbaratımızın tespitleri ile soruşturmaya intikal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız titiz bir soruşturma yaptı bu konuda. Soruşturma neticesinde Sulh Ceza Mahkemesine tutuklama talebi ile sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece bu konudaki tutuklama sayısı 63'e yükselmiş oldu. Bu dosyalarda adli kontrol alan şüpheliler de var. Bu noktada titiz bir şekilde ülkemizin aleyhine, ülkemizde çalışan casusluk yapan, askeri ve siyasal yararlarımız aleyhine buralarda faaliyet gösteren hiçbir sanığa, şüpheliye müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda gerek istihbarat teşkilatımız gerekse yargımız koordineli bir çalışma sergiliyor. Bunun neticesinde de bu kişiler yakalanıp, tutuklanıp cezaevine gönderildiler. Yargılama süreçlerini de, sorgulama süreçlerini de titizlikle takip diyoruz" dedi.
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Kayseri'de polis tarafından düzenlenen huzur uygulamasında, 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 247 personel ve 51 ekip ile gerçekleştirilen uygulamada, 1642 kişi sorgulandı. Ayrıca, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, kimliği olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe sakinlerinin Beykoz'un dışına çıkarılmadan ve yerinden edilmeden yenileme çalışmaları yapılması gerektiğini belirterek, 5 bin konutun ücretsiz olarak Beykoz'da yapılacağını ve hak sahiplerine verileceğini söyledi. Aydın ayrıca, ilçede yapılacak projeleri ve ulaşım sorununu da açıkladı.
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