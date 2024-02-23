Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın\'da Esnafı Ziyaret Etti

Politika

Memleketi Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuri İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile birlikte kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Bakan Tunç, girdiği kıraathanede "Gençler kıraathanesi yazıyor burada, maşallah. Gençlerimiz burada. Burası gençlerin kıraathanesi. Görüyorsunuz gençleri" diyerek espri yaptığı vatandaşlarla sohbet etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beraberindeki AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile birlikte cuma namazı sonrasında şehir merkezindeki esnafı dolaşarak, destek istedi. Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Tunç, vatandaşların da taleplerini dinleyerek, sorunların çözümü için danışmanlarına talimat verdi.

Gençler kıraathanesindeki yaşlılara takıldı

Genç Çay Ocağı isimli kıraathaneye giren Bakan Tunç, içeride gördüğü yaşlı seçmenlere ise esprili bir dille takıldı. Kapıda gençler kıraathanesi yazdığını belirten Tunç, "Gençler kıraathanesi yazıyor burada, maşallah. Gençlerimiz burada. Burası gençlerin kıraathanesi. Görüyorsunuz gençleri" dedi. Bakan Tunç'un esprisine Milletvekili Aldatmaz da, "Burası genç hissedenlerin kıraathanesi" diyerek karşılık verdi. Bakan Tunç ve beraberindekiler kıraathanedeki gençlerle ve yaşlılarla tek tek tokalaşıp, hatırlarını sordu. Tunç, Cumhur İttifakı'nın adayı olan mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu için destek isteyerek, "Bu sefer Bartın daha güçlü birlikte inşallah" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un caddede gezerken selam verdiği bir kadın ise hayat pahalılığından yakınarak, fiyatların uyguna çekilmesini talep etti. Adalet Bakanı Tunç'u bir anda karşısında gören ve çok sevindiğini söyleyen kadın, "Her şeyin uygun olmasını istiyorum. Aldığımız maaşlarımız yetmiyor kardeşim. Sağolun çok sevindim sizi gördüğüme. Misafiriz biz burada. İstanbul'dan geldik. Gebze'de ameliyat oldum, 5 ameliyat oldum" dedi.

Geçirdiği ameliyatlar nedeniyle kadına geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Tunç, kadının zamlarla ilgili talebine ise, "O da olacak. Allah'ın izniyle o da olacak" cevabını verdi.

"Aday adaylarında kırgınlık yok"

Bakan Tunç, esnaf gezisi sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın belediye başkan aday adaylarından hiçbirinde bir kırgınlık yaşanmadığını, aksine gösterilen adaya destek verildiğini ifade etti. Tunç, "Cumhur İttifakı'ndaki her iki partinin aday adaylarının seçilen, belirlenen adayları desteklediğini görüyoruz. Bu da memnuniyet verici. İnşallah Bartın'ımız çok daha güzel günlere hem layık hem hazır" diye konuştu. - BARTIN