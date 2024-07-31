Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesine taziye mesajı yayımladı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı kalleş suikast sonucu şehit edilmesine ilişkin rahmet diledi.

Tunç mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü bağımsız Filistin'e adayan İsmail Heniyye, davası için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacak ve hayırla yad edilecektir.

İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi, barıştan yana değil savaştan yana olduğunu bir kez daha kirli bir saldırı ile göstermiştir.

Türkiye olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zalimlerin ise karşısında durmaya devam edeceğiz." - ANKARA