Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a sert tepki gösterdi

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, (Binyamin) Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer gibi bebek katili, soykırımcı bir müfteridir. Küstah şahıs, suçluluk psikolojisi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli çamur atmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın iddiasına tepki gösterdi.

"İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer gibi bebek katili, soykırımcı bir müfteridir." değerlendirmesinde bulunan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Küstah şahıs, suçluluk psikolojisi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli çamur atmaktadır. Bu katil sürüsü, Gazze'de yaptıkları soykırımın hesabını uluslararası hukuk önünde verecek, cezalarını çekecektir. Kuvözde katlettikleri bebeklerin ahı, işgalcileri ve soykırımcıları mutlaka tutacaktır. İlahi adaletten asla kaçış yoktur."

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de sosyal medya hesabında, "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır." paylaşımını yaptı.