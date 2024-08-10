Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İsrail'i Lanetledi - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İsrail'i Lanetledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırı sonucunda 100 kişinin ölmesine ilişkin lanetleyici açıklamalarda bulundu.

10.08.2024 15:41
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırı sonucunda 100 kişinin ölmesine ilişkin, "Gazze'de soykırım yapan ve milyonlarca Filistinliyi yerlerinden eden işgalci İsrail'in yetkililerini ve yaşanan katliamlara ortak olanları bir kez daha lanetliyorum" dedi.

Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgalci İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği kalleş saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gazze'de soykırım yapan ve milyonlarca Filistinliyi yerlerinden eden işgalci İsrail'in yetkililerini ve yaşanan katliamlara ortak olanları bir kez daha lanetliyorum. Kandan ve gözyaşından beslenen İsrailli zalimler, hiçbir ilke ve kural tanımadan işlediği insanlık ve savaş suçlarıyla dünya tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" ifadelerine yer verdi.

Tunç'un paylaşımının devamı şöyle:

" Bebek, çocuk, kadın demeden sivilleri katleden, Gazze'yi yerle yeksan eden barbar İsrail'in durdurulması, tüm insanlığın huzuru ve güvenliği için şarttır. İnsan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, işgalci İsrail'in işlediği suçlara artık dur demelidir. Türkiye olarak daima masum Filistinli kardeşlerimizin yanında olacak, onların haklarını savunmaya devam edeceğiz" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İsrail'i Lanetledi - Son Dakika

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