Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ\'a karşı gerçekleştirilen hareketleri kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a karşı gerçekleştirilen hareketleri kınadı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı okunurken Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a karşı yapılan itiraz ve hareketleri kınadı. Bakan Tunç, TBMM'nin milletin iradesi olduğunu belirterek yaptığı paylaşımda, "Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez. TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez. TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada tepki gösterilen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a destek verdi. Tunç, "Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik tepkiler kabul edilemez. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" dedi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliği düşürülmesi sonrası TİP üyeleri birçok ilde eylem yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk." notuyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Bazı vatandaşlar, CHP lideri Özel'in paylaşımının altına "Gündeminiz pek hızlı değişmiş", "Gündem bu mu?" gibi yorumlar yaptı.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu "Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım" diye konuştu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası eski futbolcu Gökhan Zan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, "Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir." dedi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. "Bana destek verecek misin?" diye sorduğu bir gençten "Maalesef" yanıtını alan Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" sorusunu yönelttiği gençten bu kez de "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde annelerinin eve bırakıp üst kattaki kayınvalidesine gittiği 2 kardeşten 1,5 yaşındaki Yusuf Ç., sobadan çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Kardeşi 40 günlük Beşir Ç. de yaralandı.
Son dönemde futbolundan çok aldığı kilolarla gündemde olan Brezilyalı futbolcu Neymar, fotoğraflarını paylaşarak "şişman" yorumunda bulunanlara yayınladığı video ile yanıt verdi. Kameraya vücudunun son halini gösteren dünyaca ünlü futbolcu, kendisiyle alay edenlere el hareketi çekerek tepki gösterdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
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