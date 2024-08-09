Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polatlı'daki Otobüs Kazası İçin Soruşturma Başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirirken, 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini aktardı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.
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