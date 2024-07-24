Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kanun Teklifi Sokakları Daha Güvenli Hale Getirecek - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kanun Teklifi Sokakları Daha Güvenli Hale Getirecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, kanunun sokakları daha güvenli hale getirecek bir tedbir olduğunu ve hem hayvanları hem de insanları koruyacaklarını belirtti. Ayrıca, konunun çarpıtılarak siyasi sonuç çıkarmaya çalışılmasının yanlış olduğunu vurguladı. Haberde ayrıca Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebiyle ilgili bilgilere de yer verildi.

24.07.2024 13:25
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin, "Burada sokakları daha güvenli hale getirmeye yönelik bir tedbirden bahsediyoruz. Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız." dedi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildiğinin anımsatılması üzerine Tunç, bazı konuların çarpıtıldığını vurguladı.

Bakan Tunç, "Hayvanlara yönelik katliam gerçekleştirilecekmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kesinlikle doğru değil." ifadesini kullandı.

Hayvanları koruma noktasında hassas olduklarına işaret eden Tunç, bu hassasiyete devam edeceklerini belirtti. Tunç, hayvanları öldürenlere hapis cezasının, iktidarları döneminde getirildiğini hatırlattı.

Bir kediyi öldüren kişiye 2,5 yıl hapis cezası verildiğini aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Asıl problem, sokakların güvenli hale getirilmesi. İnsanlara zarar veren hayvanların, insanlardan, çocuklardan uzaklaştırılması. Meclisimiz konuya el attı. Teklif, sokakları daha güvenli hale getirecek bir yasa teklifi. Komisyonda da önergelerle bazı değişiklikler yapıldı. Teklif, Genel Kurulun takdirinde. Burada hayvanlarımızı da koruyacağız ama tehlike arz eden, insan sağlığına, diğer hayvanlara zarar veren, diğer hayvanların sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili kanunda birtakım tedbirler alınıyor. Bu tedbirleri almak da ülkeyi yöneten iktidarın, Meclisin sorumluluğunda. O nedenle bu sorumluluğu omuzlayan Meclisimiz var. Burada sokakları daha güvenli hale getirmeye yönelik bir tedbirden bahsediyoruz. Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız."

Konuyu çarpıtarak, eleştirilerle siyasi sonuç çıkarmaya çalışanların yanlış yaptığının altını çizen Tunç, komisyon görüşmelerindeki görüntülerin yakışmadığını dile getirdi.

Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'yı ziyaret için başvuruda bulunduğunun belirtilmesi üzerine Tunç, bu konuda 19 Temmuz'da dilekçe verildiğini, konunun değerlendirme aşamasında olduğunu aktardı.

Kavala'nın yeniden yargılanma başvurusunun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini, buna yönelik itirazın da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmediğini ifade eden Tunç, bunun ardından kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığına başvurulduğunu bildirdi.

Yeniden yargılanma talebinde, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun parlamenter sistem döneminde olduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği için suçun mağdurunun değiştiğine ilişkin gerekçe sunulduğunu anlatan Tunç, bu gerekçeyi uygun görmediklerini söyledi.

Yılmaz Tunç, "Gezi davasıyla ilgili istinaf ve Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen durum söz konusu. Temyiz incelemesinden geçen kararlarla ilgili kanun yararına bozmaya gidilemiyor. Hem usul, hem esas bakımından uygun olmayan başvuru olarak değerlendirildi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kanun Teklifi Sokakları Daha Güvenli Hale Getirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kanun Teklifi Sokakları Daha Güvenli Hale Getirecek - Son Dakika
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