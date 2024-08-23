Politika

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA - Adalet sarayı ek hizmet binası temel atma törenine katılmak üzere kente gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Tunç'u havalimanında, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, içe belediye başkanları ile il protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bakan Tunç Şanlıurfa programı kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret etti. Bakan Tunç, Vali Hasan Şıldak ve vali yardımcıları tarafından karşılandı. Bakan Tunç, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti.

Bakan Tunç, gün sonra içinde temaslarını sürdürecek.