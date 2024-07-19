Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin yanındayız - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararına ilişkin, 'Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz' dedi.

19.07.2024 21:41
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararına ilişkin, "Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, UAD'nin İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararına dair paylaşımda bulundu. UAD'nin açıkladığı karar ile İsrail'in Filistin'de işgalci olduğu ve Filistinlerin davasında haklı olduğu bir kez daha tescillendiğini vurgulayan Tunç, İsrail'in haksız işgali ve yaptığı katliamın asla kabul edilemez olduğun uluslararası yargı tarafından da gözler önüne serildiğini kaydetti. Tunç, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 90 bin Filistinlinin yaralanmasına neden olan İsrail'in alınan kararlara uyması ve hain saldırılarına bir an önce son vermesi gerektiğini ifade ederek, "Uluslararası mekanizmalar ve insan haklarına inanan ülkeler, katliam yapan İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından en kısa sürede geri çekilmesi için daha etkin rol üstlenmelidir. İnsan haklarını yok sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen İsrailli yetkililer, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası yargı önünde de hesap verecek ve mahkum olacaktır. Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin yanındayız - Son Dakika

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