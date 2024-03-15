Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye\'nin hedefi yeni, demokratik, sivil bir anayasa

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye vizyonunun başlangıcında hedeflerinin yeni, demokratik, sivil bir anayasa yapmak olduğunu belirterek, "Onu da inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimizin bir uzlaşma sağlayarak gerçekleştireceklerine yürekten inanıyoruz." dedi.
Tunç, Artvin'de bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, Artvinlilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, başarılı bir yönetici olarak tanıttığı AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe'ye destek istedi.
Türkiye'de gerçek belediyeciliğin temellerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığını dile getiren Tunç, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yapılan çalışmaları anlattı.
Tunç, bu gerçek belediyeciliğin AK Parti'nin kurulmasını sağladığına işaret ederek, "Kısa süre içinde iktidara gelmesine neden oldu. Gerçek belediyecilik 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle tüm Türkiye genelinde eser ve hizmet siyasetine dönüşerek, 22 yılda ülkemizin her alanda kalkınmasını sağladı." diye konuştu.
"Önce insan." dediklerini vurgulayan Tunç, şu değerlendirmede bulundu:
"İnsanımızı güçlendirmek için çalıştık. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' dedik, hastaneler, okullar, yollar, barajlar, üniversiteler yaptık. Dünya projeleriyle ülkemizi tanıştırdık. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerle donattık. Enerjide de bağımsız olsun, savunma sanayiinde de bağımsız olsun, ekonomide de IMF'ye muhtaç olmadan yolumuza devam edelim diye istikrarlı bir şekilde kalkınma hamlelerinden hiç vazgeçmedik."
"Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık"
Bakan Tunç, Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken bir taraftan da bu kalkınmanın önünde engel olmak isteyen şer güçlerle hep mücadele ettiklerini söyledi.
Vesayetçi, darbeci anlayışın kendilerine sürekli engel koymaya çalıştığının altını çizen Tunç, "Muhtıralar ilan etti, Gezi olaylarını çıkardı, 17-25 dedi. Terörü azdırmaya çalıştılar, hendekler kazdılar. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına giriştiler ama tüm bu badireleri milletimizin desteğiyle aştık." ifadesini kullandı.
Tunç, millete şükran borçlu olduklarını belirterek, "Milletimiz için ne kadar hizmet etsek azdır. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu istikrarlı kalkınma hamlelerini sürdürmeye devam edeceğiz. Yine ülkemizin demokrasi standardını yükseltmeye devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık." diye konuştu.
Anayasa'da gerçekleştirdikleri, sessiz devrim sayılan reformlarla temel hak ve özgürlükleri genişlettiklerine dikkati çeken Tunç, şöyle devam etti:
"Hak arama hürriyetini arttırdık. Bilgi edinme hakkından kamu denetçiliği hakkına varıncaya kadar, kadın haklarının güçlendirilmesinden çocuk haklarına varıncaya kadar temel hak ve özgürlükleri Anayasa'mızda alabildiğine genişlettik. Anayasa'mızda darbeci ve vesayetçi ruhu azaltan reformları hayata geçirdik. Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ni, Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırdık. Yüksek Askeri Şura, Hakimler Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, tüm bunları demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdik."
Bakan Tunç, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Türkiye vizyonunun başlangıcında hedefimiz, yeni, demokratik, sivil bir anayasayı yapmak. Onu da inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimizin bir uzlaşma sağlayarak gerçekleştireceklerine yürekten inanıyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadele ettiğimiz ve terörün kökünün kazındığı, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı huzurlu bir Türkiye inşa ediyoruz inşallah. Dünyada hakkaniyeti, adaleti savunmaya, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz."???????
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'nin hedefi yeni, demokratik, sivil bir anayasa - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrına bastıklarını söyledi. Erdoğan, eski Türkiye'de milletin her kesiminin çeşitli mağduriyetler yaşadığını ve çoğunluğun ötekileştirildiğini belirtti. Ayrıca, Hakkarili kardeşlere 2 bin kişilik istihdam müjdesi verdi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in Şeref Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve yönetsel kabiliyetlerinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınadı.
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